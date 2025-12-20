2026. január 8., csütörtök

Külföld

Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési információit Ukrajnával

Rubio: Mindenki azt akarta, hogy Trump olajszankciókat vezessen be. Meg is tette

MH
 2025. december 20. szombat. 12:48
Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési információit Ukrajnával – jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter újságíróknak.

Marco Rubio hangsúlyozta, hogy továbbra is megosztják hírszerzési információikat Ukrajnával
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Az ukrán válság megoldásának kilátásairól Rubio megjegyezte, hogy „senki sem mondta, hogy Ukrajna nemzeti érdekeink szempontjából nulla”, hozzátéve, hogy Washington „milliárd dollár értékű fegyvert adott el nekik” – írta meg az oroszhirek.hu.

„Továbbra is hírszerzési támogatást nyújtunk nekik. Az elnök szankciókat vezetett be az Orosz Föderáció ellen. Olajszankciókat rendelt el. Mindenki azt akarta, hogy olajszankciókat vezessen be. Meg is tette. Másfél hónapja tette meg” – mondta Rubio.

