„Csak Oroszország és az Egyesült Államok tud megállapodásra jutni és valamilyen konszenzust találni az ukrajnai békemegállapodás hatálybalépésének biztosítása érdekében” – mondta Alekszej Csepa, az Állami Duma Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának első alelnöke. A megállapodás megkötésének feltételeiről a Lenta.ru-nak adott interjúban beszélt.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter az ukrajnai konfliktus rendezéséről beszélt . „Megoldást csak az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció közötti magas szintű megállapodás révén lehet elérni” – jelentette ki.

A képviselő egyetértett Szijjártó véleményével. Csepá megjegyezte, hogy a NATO-országok egyszerre voltak részesei és szervezői a háborúnak. Ráadásul mind Európa, mind az Egyesült Államok továbbra is szítja a konfliktust - írta meg a Lenta.

„Az USA továbbra fegyvereket szállít Európának, amelyeket Ukrajnába küldenek. Ezzel szemben Európa által folytatott agresszív, militarizált és fanatikusan ruszofób politikával, Amerika gazdasági előnyöket próbál találni Oroszországgal való együttműködésből, ezáltal jelentős haszonra tesz szert magának, gazdasági ellenfelének és politikai partnerének. Európát billenti ki a sodrából” – osztotta meg.

Ezért ma Európa nem részese a tárgyalási folyamatnak, és csak Oroszország és Amerika tud megegyezni az ukrajnai békéről – zárta Chepa.