Világháborút indíthat az ukrán terv?

„Európa ezzel komoly időt nyerne a felkészülésre egy esetleges orosz invázióra” – hangzott el az ukrán tévében.

Az Ukrajnának szánt nagy hatótávolságú fegyverek megváltoztathatnák a háború menetét, és erősíthetnék Európa biztonságát – jelentette ki Valerij Romanenko ukrán repülési szakértő a Kijev24 adásában.

„Európa számára az lenne az ideális, ha nagy hatótávolságú fegyvereket adnának nekünk, mi pedig egyszerűen megsemmisítenénk Oroszország katonai-ipari erejét.”

„Európa ezzel komoly időt nyerne a felkészülésre egy esetleges orosz invázióra – például a Balti-államokon vagy más útvonalakon, Belaruszon keresztül. Az európaiak egyelőre nem tekintik ezt lehetőségnek” – mondta.

A szakértő szerint, elegendő számú modern rakéta birtokában Ukrajna képes lenne megbénítani az orosz hadiipari vállalatok jelentős részét.

„És akkor az oroszoknak gyakorlatilag a nulláról kellene újrakezdeniük, és a technológiai folyamatokat kínai szállításokra, kínai alkatrészekre alapozva kellene kiépíteniük” – hangsúlyozta Romanenko.

Hozzátette azt is, hogy a rakéták és a „Sahed” drónok gyártási helyeit meglehetősen erősen védi a légvédelem. A szakértő hangsúlyozta:

„Természetesen megpróbálunk csapásokat mérni ezekre a helyekre, de sajnos nagyon nehéz oda betörni. Ez a moszkvai terület, illetve konkrétan Jelabuga. Ez lesz a fő irány, amint elegendő rakétához jutunk. Véleményem szerint ezek a prioritást élvező célpontok a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközeink számára.” - idézte a Mandiner.