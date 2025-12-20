Ukrajna több mint ezer elesett katonája holttestét kapta vissza Oroszországtól

Ukrajna 1003, a harcokban elesett katonája holttestét kapta vissza Oroszországtól – közölte az ukrán hadifogolyügyekkel foglalkozó koordinációs törzs (UNN), amit az orosz fél részéről Vlagyimir Megyinszkij, az orosz tárgyalódelegáció vezetője is megerősített. Megyinszkij tájékoztatása szerint Moszkva 26 orosz katona földi maradványait vette át Ukrajnától.

Az UNN pénteken a Telegramon azt közölte, hogy az aznapi repatriálási művelet során 1003 holttest érkezett vissza Ukrajnába, az orosz fél állítása szerint ukrán katonák maradványai. Az illetékes szervek és a belügyminisztérium szakértői intézményei minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, a visszaszállított maradványok azonosítása érdekében a közlemény szerint.

A szervezet egyben köszönetet mondott a Nemzetközi Vöröskeresztnek a művelet lebonyolításához nyújtott támogatásáért.

Oroszország és Ukrajna a folyamatos harcok ellenére rendszeresen hajt végre holttestcseréket. A mostani volt az idei évben már a 16. ilyen csere. Nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint Ukrajna a háború kezdete óta mintegy 15-16 ezer elesett katona földi maradványait kapta vissza Oroszországtól, míg Moszkva ennek csak töredékét vette át. Ennek oka, hogy az ukrán hadsereg az orosz csapatok lassú, de folyamatos előrenyomulása miatt nem minden esetben tudja a harcmezőn elesett orosz katonák holttestét összegyűjteni.