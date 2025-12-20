2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ukrajna több mint ezer elesett katonája holttestét kapta vissza Oroszországtól

Vlagyimir Megyinszkij is megerősítette

MH/MTI
 2025. december 20. szombat. 0:31
Megosztás

Ukrajna 1003, a harcokban elesett katonája holttestét kapta vissza Oroszországtól – közölte az ukrán hadifogolyügyekkel foglalkozó koordinációs törzs (UNN), amit az orosz fél részéről Vlagyimir Megyinszkij, az orosz tárgyalódelegáció vezetője is megerősített. Megyinszkij tájékoztatása szerint Moszkva 26 orosz katona földi maradványait vette át Ukrajnától.

Ukrajna több mint ezer elesett katonája holttestét kapta vissza Oroszországtól
Kijev bejelentette, hogy 1003 elesett katonája holttestét kapta vissza Oroszországtól az isztambuli megállapodások értelmében
Fotó: AFP/Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/Handout

Az UNN pénteken a Telegramon azt közölte, hogy az aznapi repatriálási művelet során 1003 holttest érkezett vissza Ukrajnába, az orosz fél állítása szerint ukrán katonák maradványai. Az illetékes szervek és a belügyminisztérium szakértői intézményei minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, a visszaszállított maradványok azonosítása érdekében a közlemény szerint.

A szervezet egyben köszönetet mondott a Nemzetközi Vöröskeresztnek a művelet lebonyolításához nyújtott támogatásáért.

Oroszország és Ukrajna a folyamatos harcok ellenére rendszeresen hajt végre holttestcseréket. A mostani volt az idei évben már a 16. ilyen csere. Nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint Ukrajna a háború kezdete óta mintegy 15-16 ezer elesett katona földi maradványait kapta vissza Oroszországtól, míg Moszkva ennek csak töredékét vette át. Ennek oka, hogy az ukrán hadsereg az orosz csapatok lassú, de folyamatos előrenyomulása miatt nem minden esetben tudja a harcmezőn elesett orosz katonák holttestét összegyűjteni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink