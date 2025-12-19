Az orosz hadsereg arra törekszik, hogy Ukrajna délnyugati részét elszakítsa az ország többi területétől – nyilatkozta az ukrán Telegraf kiadványnak Alekszandr Kovalenko katonai megfigyelő, aki az Odessza megyei Majaki településen található híd elleni csapásokat kommentálta, írta az EAdaily .

Szavai szerint ez nem véletlen, hanem egy hosszú távú stratégia része.

A publikáció szerint Moszkva arra törekszik, hogy teljesen megszakítsa a kapcsolatot Ukrajna fő területe és annak délnyugati régiója között. Miután a zatokai hidat 2022-ben megsemmisítették, a majaki híd gyakorlatilag az egyetlen megmaradt útvonal volt, bár korlátozott forgalommal. Jelenleg ez a híd is rendszeres támadások alatt áll.

A Strana című lap szakértői értékelésekre hivatkozva azt írja: az orosz fegyveres erők célja, hogy elvágják a dunai kikötőket Odessza megye többi részétől, mivel ezeken keresztül jelentős áruforgalom zajlik.