Nem véletlenül lövik a hidakat – új orosz stratégia körvonalazódik

Szakértők szerint Moszkva Ukrajna délnyugati részét akarja elszakítani az ország többi területétől

 2025. december 19. péntek. 22:46
Frissítve: 2025. december 20. 10:39
Az orosz hadsereg arra törekszik, hogy Ukrajna délnyugati részét elszakítsa az ország többi területétől – nyilatkozta az ukrán Telegraf kiadványnak Alekszandr Kovalenko katonai megfigyelő, aki az Odessza megyei Majaki településen található híd elleni csapásokat kommentálta, írta az EAdaily.

Szavai szerint ez nem véletlen, hanem egy hosszú távú stratégia része.

A publikáció szerint Moszkva arra törekszik, hogy teljesen megszakítsa a kapcsolatot Ukrajna fő területe és annak délnyugati régiója között. Miután a zatokai hidat 2022-ben megsemmisítették, a majaki híd gyakorlatilag az egyetlen megmaradt útvonal volt, bár korlátozott forgalommal. Jelenleg ez a híd is rendszeres támadások alatt áll.

A Strana című lap szakértői értékelésekre hivatkozva azt írja: az orosz fegyveres erők célja, hogy elvágják a dunai kikötőket Odessza megye többi részétől, mivel ezeken keresztül jelentős áruforgalom zajlik.

