Nem ajándék a zárolt orosz vagyon

Az Egyesült Államok területén mintegy 5 milliárd dollárnyi „befagyasztott” orosz vagyon található, és bár ez jóval kevesebb az Európában lévő összegnél, Ukrajnának ezért is harcolnia kell – mondta el Volodimir Zelenszkij újságírói kérdésre válaszolva. Az államfő jelezte: a jelenlegi helyzetben minden forrás kritikus jelentőséggel bír.

Európa a fő forrás, de Amerika is kell

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió területén körülbelül 200 milliárd dollárnyi orosz eszközt zároltak. Az elnök brüsszeli látogatásának célja éppen az, hogy az európai vezetőkkel tárgyaljon ezen pénzek Ukrajnának történő átadásáról. Mint fogalmazott, pozitív döntés nélkül „nagy probléma lesz Ukrajna számára”.

„Ami az Egyesült Államokat illeti: náluk is van, Amerika területén – kisebb pénz, kétségtelenül, ott 5 vagy 5,5 milliárd van –, de azokért is harcolni kell, és ma minden kopejka nagyon fontos számunkra”

Nemcsak újjáépítésre, hanem fegyverekre

Az elnök beszámolt az amerikai és ukrán delegációk berlini találkozójáról is, ahol az újjáépítési szükségleteket vitatták meg, és az amerikai fél jelezte segítőkészségét. Zelenszkij ugyanakkor tisztázta: a jóvátételi összegeket ma már nem kizárólag az újjáépítés kontextusában kezelik - számolt be róla a Kárpát Hír.

„Ha háború van, akkor olyan döntésre van szükségünk, amely támogatja a hadseregünket és a védelmi termelésünket” – fogalmazott, külön említve az európai gyártást és az Amerikából származó légvédelmi rakétákat.

Hozzátette: a háború befejezése után ezeket a forrásokat teljes egészében az újjáépítésre irányítják majd.