2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij már rég tudja?

Joe Biden mindent tisztázott

MH
 2025. december 19. péntek. 13:58
Megosztás

Volodimir Zelenszkij brüsszeli sajtótájékoztatóján elárulta: az Egyesült Államok vezetése már a teljes körű orosz invázió megindítása előtt világossá tette számára, hogy Ukrajna nem csatlakozhat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. Az államfő ugyanakkor ragaszkodik a NATO-tagság célkitűzésének alkotmányban tartásához.

Zelenszkij már rég tudja?
Joe Biden nem kertelt - elmondta véleményét Ukrajna sorsáról
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Biden kerek perec nemet mondott

Zelenszkij elmondása szerint még a háború kitörése előtt, Joe Biden amerikai elnökkel folytatott beszélgetései során vetette fel a csatlakozás kérdését. A témáról brüsszeli látogatása során beszélt újságíróknak.

„Teljesen nyíltan megkérdeztem, lehet-e Ukrajna NATO-tag. Biden elnök azt mondta nekem: »Nem, nem lesztek a NATO-ban«”

Az ukrán elnök felidézte: valahányszor felhozta a témát, a Fehér Házban ez volt, akinél mosolyt váltott ki, és különféle reakciók érkeztek. Zelenszkij számára érthetetlen volt az a hozzáállás, amikor egyes államok azt kommunikálták, hogy „elvben nem ellenzik” a belépést, de a gyakorlatban kizárták azt.

„Őszintének kell lenni, megmondani, ki ellenzi, és aztán megoldani vagy nem megoldani ezeket a kérdéseket” – fogalmazott.

Az alkotmány nem alku tárgya

Az államfő határozottan ellenzi, hogy módosítsák Ukrajna alaptörvényét, és kivegyék belőle az Európai Unióhoz, illetve a NATO-hoz való csatlakozás stratégiai célját. Véleménye szerint erről kizárólag az ukrán nép dönthet, nem pedig külső szereplők vagy az Oroszországi Föderáció követelései.

„Ez a mi alkotmányunk. Biztonsági garanciákat akartunk. Úgy véljük, megérdemeljük őket” – indokolta álláspontját Zelenszkij.

A lap emlékeztet: Donald Trump megválasztott amerikai elnök korábban szintén arról beszélt, hogy az a „megértés”, miszerint Ukrajna nem léphet be a szövetségbe, már Vlagyimir Putyin ultimátuma előtt is létezett - írta meg a Kárpát Hír.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink