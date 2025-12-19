Volodimir Zelenszkij brüsszeli sajtótájékoztatóján elárulta: az Egyesült Államok vezetése már a teljes körű orosz invázió megindítása előtt világossá tette számára, hogy Ukrajna nem csatlakozhat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez. Az államfő ugyanakkor ragaszkodik a NATO-tagság célkitűzésének alkotmányban tartásához.

Biden kerek perec nemet mondott

Zelenszkij elmondása szerint még a háború kitörése előtt, Joe Biden amerikai elnökkel folytatott beszélgetései során vetette fel a csatlakozás kérdését. A témáról brüsszeli látogatása során beszélt újságíróknak.

„Teljesen nyíltan megkérdeztem, lehet-e Ukrajna NATO-tag. Biden elnök azt mondta nekem: »Nem, nem lesztek a NATO-ban«”

Az ukrán elnök felidézte: valahányszor felhozta a témát, a Fehér Házban ez volt, akinél mosolyt váltott ki, és különféle reakciók érkeztek. Zelenszkij számára érthetetlen volt az a hozzáállás, amikor egyes államok azt kommunikálták, hogy „elvben nem ellenzik” a belépést, de a gyakorlatban kizárták azt.

„Őszintének kell lenni, megmondani, ki ellenzi, és aztán megoldani vagy nem megoldani ezeket a kérdéseket” – fogalmazott.

Az alkotmány nem alku tárgya

Az államfő határozottan ellenzi, hogy módosítsák Ukrajna alaptörvényét, és kivegyék belőle az Európai Unióhoz, illetve a NATO-hoz való csatlakozás stratégiai célját. Véleménye szerint erről kizárólag az ukrán nép dönthet, nem pedig külső szereplők vagy az Oroszországi Föderáció követelései.

„Ez a mi alkotmányunk. Biztonsági garanciákat akartunk. Úgy véljük, megérdemeljük őket” – indokolta álláspontját Zelenszkij.

A lap emlékeztet: Donald Trump megválasztott amerikai elnök korábban szintén arról beszélt, hogy az a „megértés”, miszerint Ukrajna nem léphet be a szövetségbe, már Vlagyimir Putyin ultimátuma előtt is létezett - írta meg a Kárpát Hír.