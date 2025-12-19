Lengyelország döntést vár Ukrajnától

Kijevnek döntenie kell a második világháborús volhíniai mészárlás áldozatainak exhumálására vonatkozó, korábban benyújtott 26 lengyel beadványról – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken Varsóban, az ukrán hivatali partnerével, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott sajtótájékoztatón.

A kétoldalú tárgyalásokat követő sajtóértekezleten Nawrocki beszámolt arról, hogy Zelenszkijjel vitás történelmi kérdésekre is kitértek.

Kijevnek a két ország „partnerségének és jó kapcsolatainknak megfelelően” döntenie kell arról a 26 beadványról, amelyeket Lengyelország a volhíniai exhumálások kapcsán terjesztett elő – jelentette ki Nawrocki.

Ukrajna 2017-ben leállította a nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) által, 1943 és 1945 között a lengyel polgári lakosság ellen elkövetett etnikai tisztogatás (volhíniai mészárlás) mintegy százezer áldozatát rejtő tömegsírok feltárását.

Az utóbbi időben csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozatot hantolták ki Kijev engedélyével. Nawrocki a két ország közös érdekének nevezte a volhíniai áldozatok újratemetését.

Aláhúzta: a történelemhamisítás és a múlt vitás kérdéseinek rosszhiszemű felhasználása az orosz „birodalmi magatartás egyik pillére”, ezért a vitás lengyel-ukrán témák tisztázása „Oroszország érveinek cáfolata lehetne”.

A lengyel elnök a közvélemény-kutatásokra utalva arra is kitért: a lengyeleknek az a benyomásuk, hogy a háború kitörése óta az ukránoknak nyújtott támogatásukat nem értékelték elég nagyra Ukrajnában. Kijevnek megvannak az eszközei arra, hogy változtasson ezen – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij a vitás történelmi témákról szólva elmondta: az ukránok tisztelik a lengyelek történelmi emlékezetét, de számítanak a saját történelmi emlékezetük iránti tiszteletre is.

Rámutatott: az exhumálásokról pénteken egyeztettek Varsóban a lengyel és az ukrán nemzeti emlékezet intézetének képviselői, és a párbeszéd folytatódni fog. Kijev készen áll az exhumálási folyamat felgyorsítására – hangsúlyozta.

Nawrocki a sajtókonferencián megállapította, hogy a stratégiai, biztonsági együttműködés kérdéseiben Lengyelország és Ukrajna egy hangon beszél.

Meggyőződését fejezte ki, hogy csak Donald Trump amerikai elnök garantálhatja a béketárgyalások sikerét, mégpedig Ukrajna hozzájárulásával, az egész régió területi integritásának és biztonságának fenntartása mellett.

Trump az egyetlen vezető a világon, aki képes rákényszeríteni a békére a megállapodásokat nem betartó Vlagyimir Putyin orosz elnököt – jelentette ki. A lengyel elnök megköszönte Zelenszkij „egyértelmű nyilatkozatát” a lengyel vállalkozók részvételéről a háború utáni ukrajnai újjáépítésben.

Közölte: mindkét fél készen áll arra, hogy Lengyelország az infrastrukturális összeköttetések révén „az egész régió energiaközpontjává váljon”.

Zelenszkij kiemelte: Ukrajna konzultációt ajánl Lengyelországnak a drónok elleni védelemről, kész folytatni a párbeszédet a biztonsági témákról, ezen belül a Fehéroroszországból érkező és a tengeri fenyegetésekről.

Az Európai Tanács brüsszeli ülésén jóváhagyott 90 milliárd eurós uniós hitelről szólva Zelenszkij elmondta: azt védelemre szánják, amennyiben Oroszország folytatja a háborút. Ha viszont a világ rákényszeríti Oroszországot a háború beszüntetésére, azt újjáépítésre fogják felhasználni.

Elmondta: az uniós SAFE program keretében Kijev kész együttműködni Varsóval a fegyvergyártás terén, és nyitott lengyel cégek részvételére is Ukrajna újjáépítésében. Zelenszkij először látogatott Varsóba azóta, hogy Karol Nawrocki augusztusban hivatalba lépett.

Az ukrán elnök pénteken találkozik a parlament alsó- és felsőházának elnökével, Wlodziemierz Czarzastyval és Malgorzata Kidawa-Blonskával, és tárgyal Donald Tusk kormányfővel is.