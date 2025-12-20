2026. január 8., csütörtök

Előd

Kijev biztonsági garanciája

Zelenszkij köszönetet mondott

MH
 2025. december 20. szombat. 5:31
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram- csatornáján megköszönte az Európai Unió (EU) vezetőinek az Európai Tanács döntését, miszerint pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Genya Savilov

Kijelentette, hogy az EU döntése ellenállóbbá teszi Ukrajnát és mozgásképtelenné teszi az orosz eszközöket. Továbbá a politikus a kölcsönt Kijev biztonságának garanciájának nevezte.

„Ez jelentős támogatás, amely valóban erősíti ellenálló képességünket. Fontos, hogy az orosz eszközök továbbra is mozgósítva maradjanak, és hogy Ukrajna pénzügyi garanciát kapjon a következő évekre. Köszönjük az eredményeket és az egységet” – írta.

