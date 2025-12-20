Külföld
Kijev biztonsági garanciája
Zelenszkij köszönetet mondott
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Genya Savilov
Kijelentette, hogy az EU döntése ellenállóbbá teszi Ukrajnát és mozgásképtelenné teszi az orosz eszközöket. Továbbá a politikus a kölcsönt Kijev biztonságának garanciájának nevezte.
„Ez jelentős támogatás, amely valóban erősíti ellenálló képességünket. Fontos, hogy az orosz eszközök továbbra is mozgósítva maradjanak, és hogy Ukrajna pénzügyi garanciát kapjon a következő évekre. Köszönjük az eredményeket és az egységet” – írta.