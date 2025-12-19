Holtan találták a Brown Egyetemen történt támadás gyanúsítottját

Holtan találták csütörtökön a Providence-beli Brown Egyetemen elkövetett halálos támadás feltételezett elkövetőjét, egy portugál férfit, akit egy szintén portugál, Bostonban dolgozó egyetemi professzor meggyilkolásával is gyanúsítanak.

A gyilkosság után az FBI kezdte meg a nyomozást

Rhode Island állam és helyi rendőrségi vezetők Providence-ben tartott sajtótájékoztatóján a 48 éves Claudio Neves Valente-ként azonosították a gyanúsítottat, akit a rendőrök egy bérelt raktárhelyiségben találtak meg a szomszédos New Hampshire államban.

A hatóságok csütörtökön körbekerítették a raktárépületet, de nem avatkoztak közbe. Oscar Perez, Providence rendőrparancsnoka elmondta, hogy Neves Valente saját kezével vetett véget életének, és arról is beszámolt, hogy a nyomozás megállapításai szerint a férfi egyedül cselekedett. A Brown Egyetem hallgatóira szombaton a délutáni órákban nyitott tüzet a fegyveres egy puskából egy tanteremben, ahol a diákok a vizsgákra tanultak.

Az egyetem közleménye szerint az intézményben végrehajtott támadás gyanúsítottja 2000 őszétől 2001 tavaszáig az intézmény fizika szakos hallgatója volt, majd 2003-ban kiiratkozott. Szintén csütörtökön Bostonban Massachusetts állam hatóságai egy párhuzamosan tartott sajtótájékoztatón arról számoltak be, hogy Claudio Neves Valente a gyanúsítottja az MIT (Massachusetts Institue os Technology) professzoraként dolgozó Nuno Loureiro portugál fizikus elleni hétfői gyilkosságnak is.

Leah Foley Massachusetts szövetségi ügyésze elmondta, hogy a MIT professzora és a feltételezett gyilkos ugyanannak az egyetemnek volt fizikus hallgatója még Portugáliában a 90-es évek második felében. A nyomozást felügyelő ügyész közölte, hogy célzott támadásból indulnak ki.

A nyomozás részleteivel kapcsolatban elhangzott, hogy Claudio Neves Valente Massachusetts államban bérelt autót, amelyen többször rendszámot cserélt, ami megnehezítette, hogy megtalálják, ugyanakkor végül a jármű alapján akadtak a nyomára.