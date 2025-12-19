Európa eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal?

Európa fokozatosan el fogja veszíteni pozícióját, eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal - vélekedett Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján.

„Ha egyesítenénk erőinket az európai országokkal, Oroszország és Európa, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-nk nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké. Ha egyesítenénk és kiegészítenénk lehetőségeinket, virágoznánk, ahelyett, hogy egymással háborúznánk” - tette hozzá.

Putyin kifejezte Oroszország készségét a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére a biztonsági feltételek betartása mellett, közép- és hosszú távon.