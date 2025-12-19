Külföld
Európa eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal?
Az orosz elnök szerint az együttműködés gazdasági értelemben az Egyesült Államokat is megelőzné
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Gavriil Grigorov
„Ha egyesítenénk erőinket az európai országokkal, Oroszország és Európa, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-nk nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké. Ha egyesítenénk és kiegészítenénk lehetőségeinket, virágoznánk, ahelyett, hogy egymással háborúznánk” - tette hozzá.
Putyin kifejezte Oroszország készségét a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére a biztonsági feltételek betartása mellett, közép- és hosszú távon.