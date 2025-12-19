Kirill Dmitrijev, az Orosz Föderáció elnökének különleges képviselője szerint az Európai Unió nem tudott megállapodni az Oroszország befagyasztott vagyonának felhasználásáról Ukrajna finanszírozására, ami „győzelem a józan észnek”, és komoly vereség a „háború szítóinak”.

A politikus a Telegram-csatornáján reagált arra, hogy az uniós csúcstalálkozón nem született megállapodás a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna finanszírozására történő felhasználásáról.

Kirill Dmitrijev szerint az Európai Bizottság „megbukott” elnöke, Ursula von der Leyen által vezetett kezdeményezés jogellenes volt, és az, hogy az EU egyelőre elállt ettől a konstrukciótól, a „háború uszítóinak” vereségét jelenti.

Mint írta: „A megbukott Ursula vezette háborúpártiak erőteljes csapást szenvedtek el – az EU-n belüli néhány józan hang eddig megakadályozta az orosz tartalékok illegális felhasználását Ukrajna finanszírozására. A jog és a józan ész eddig győzött.”

A nyilatkozat előzménye, hogy Ursula von der Leyen elismerte: az EU-csúcson részt vevő vezetők nem tudtak megegyezni az orosz befagyasztott vagyon „jóvátételi hitelként” történő kisajátításáról. Ennek következtében Ukrajna nem 50 milliárd eurót kap, hanem a következő két évben összesen 90 milliárd euró támogatásban részesül.

Korábban a Politico arról számolt be, hogy az Európai Unió – külső nyomás hatására – egyelőre elvetette az Orosz Föderáció befagyasztott tartalékainak hitelfinanszírozási célú felhasználását.

A brüsszeli csúcstalálkozón 15 órányi egyeztetés után sem sikerült közös álláspontot kialakítani, ami a lap szerint az EU egységét is megrendítette.

A Politico beszámolója szerint a vezetők most egy közös hitelfelvételen alapuló megoldást vizsgálnak, amelynek keretében Ukrajna két év alatt 90 milliárd eurót kapna. Ebben a konstrukcióban Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vesz részt, és csatlakozott az ellenzők táborához Németország is, amely korábban is ellenezte ezt a finanszírozási módszert.

António Costa, az Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon azt írta: megszületett a döntés arról, hogy Ukrajna a 2026–27-es időszakban 90 milliárd euró támogatásban részesüljön - Írta meg a hirado.hu