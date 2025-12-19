Újabb feszültség Tusk és Nawrocki között

Donald Tusk dühtől vörös fejjel kiabált Brüsszelben: szerinte a lengyel államfő puccsot hajt végre és alkotmányt sért, mert magához ragadta a G20-csúcs irányítását.

Donald Tusk élesen bírálta a lengyel államfőt, amiért az átvette a G20-csúcs irányítását

Donald Tusk brüsszeli fellépése újabb fejezetet nyitott a varsói hatalmi huzakodásban, amely immár nemcsak belpolitikai kérdés, hanem Lengyelország nemzetközi mozgásterét is érinti. A vita középpontjában az áll, hogy ki képviselheti az országot a jövő évi G20-csúcson, amelyet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump rendez Miamiban.

A Mandiner szerint a konfliktus különösen kellemetlen pillanatban robbant ki, hiszen Lengyelország épp most kapott helyet a világ vezető gazdaságait tömörítő fórumon. A lap arra is rámutat, hogy miközben az ország Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága és a NATO harmadik legnagyobb hadseregével rendelkezik, diplomáciai súlyát belső csatározások gyengítik.

Tusk szerint alkotmánysértés történt

Tusk élesen reagált arra, hogy Nawrocki elnöki hivatala magához akarná vonni a G20-előkészületek irányítását. A miniszterelnök Brüsszelben, az uniós csúcstalálkozó margóján így fogalmazott:

"Nem fogom megengedni, hogy az elnöki palota megsértse az alkotmányt."

A kormányfő ugyanakkor maga is elismerte, hogy nem akadályozta meg az elnök washingtoni kapcsolattartójának útját, és az illető megkapta a szükséges háttéranyagokat. Ennek ellenére Tusk az elnöki tábort azzal vádolta, hogy tények erejével, szubverzióval és intrikával próbálja áthelyezni a hatásköröket, ami szerinte elfogadhatatlan és ellentétes Lengyelország érdekeivel.

A helyzetet tovább élezi Donald Trump szerepe, aki ideológiai szövetségesként tekint Nawrockira.

Az államfő már szeptemberben meghívást kapott a Fehér Házba, és közvetlen kapcsolatba lépett Trumppal akkor is, amikor orosz drónok jelentek meg Lengyelország felett.

Az amerikai fél végül jelezte, hogy kizárólag az elnök megbízottjával hajlandó egyeztetni a G20 ügyében, ami érzékeny presztízsveszteség Tusk számára.

Az elnöki hivatal szóvivője, Rafał Leśkiewicz visszautasította a miniszterelnök vádjait, és aljas manipulációnak nevezte az alkotmánysértésről szóló állításokat.



"Ezek a szavak semmilyen módon nem tükrözik az igazságot"

– mondta.

Két kormánykerék egy autóban

A lap szerint a Tusk és Nawrocki közti ellentét az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésekben is előjöhet, miközben Varsó már most kimarad fontos béketárgyalásokból. Radosław Sikorski külügyminiszter találó hasonlattal írta le a helyzetet:

Lengyelország olyan, mint „egy autó két kormánnyal” – működhet, de csak addig, amíg mindkét fél ugyanabba az irányba teker.

A varsói belpolitikai vita már a nemzetközi színtéren is megjelent, miközben Washingtonban egyre inkább az elnöki oldal számít elsődleges partnernek.