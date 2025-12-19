Külföld
Azonnali tűzszünetet ajánlott Putyin
Az orosz elnök biztonsági garanciákat követel Moszkva számára közép- és hosszú távon
Vlagyimir Putyin
Fotó: Mikhail TERESHCHENKO / POOL / AFP
„Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép- és hosszú távon” - mondta.
Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Azt hangoztatta, hogy Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni.