Az amerikai hadsereg ismét pusztított

Az amerikai hadsereg kinetikus légicsapást hajtott végre két, kábítószert szállító hajó ellen a Csendes-óceán keleti részén, nemzetközi vizeken – jelentette be az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM) pénteken, hozzátéve, hogy a műveletben öten haltak meg.

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint a két hajó „a kábítószercsempészek által jól ismert útvonalon haladt (...) és drogkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet folytatott”.

A parancsnokság tudatta azt is, hogy összesen öt „narkoterrorista” vesztette életét a Pete Hegseth hadügyminiszter által elrendelt két csapás során, hárman az egyik, ketten a másik hajón, egyúttal egy rövid videófelvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen a közlés szerint a csapások láthatók.

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, az akcióknak az AFP francia hírügynökség hatósági forrásokra hivatkozó összesítése szerint már legkevesebb 104 halálos áldozata van.