Putyin visszatér?

Washingtonban már most elkezdtek számolni egy olyan forgatókönyvvel, amely néhány éve még elképzelhetetlennek tűnt. A hírek szerint Putyin esetleges megjelenésére készülnek a 2026-os G20-csúcson, amelyet az Egyesült Államokban rendezhetnek meg.

Putyin lehetséges amerikai látogatásáról egy orosz diplomáciai forrás beszélt, aki szerint az Egyesült Államok már előkészületeket tesz arra az esetre, ha az orosz elnök részt venne a 2026 decemberében, Miamiban tervezett G20-találkozón. A nyilatkozat különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az elmúlt években az orosz–amerikai kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek – írja az Origo.

A bejelentés időzítése sem véletlen: az Egyesült Államok december közepén tartotta meg az első egyeztetést a G20-országok képviselőivel, miután átvette a csoport soros elnökségét. Ez már önmagában is arra utal, hogy Washington hosszabb távra tervez, és minden lehetséges diplomáciai forgatókönyvet mérlegel.

Miért készülhet az Egyesült Államok Putyin fogadására?

A Putyin esetleges részvételével kapcsolatos előkészületek mögött elsősorban diplomáciai kényszer húzódhat meg. A G20 a világ legnagyobb gazdaságait tömöríti, és még a legélesebb politikai konfliktusok idején is olyan fórum maradt, ahol a nagyhatalmak képviselői személyesen találkoznak.

Elemzők szerint az Egyesült Államok számára kulcskérdés, hogy a csúcstalálkozó ne váljon bojkottok és távolmaradások színterévé. Egy Putyin nélküli G20 súlyát veszítené, ezért Washingtonnak – függetlenül a politikai feszültségektől – technikailag és biztonságilag is készen kell állnia az orosz elnök fogadására.

A hír azért is keltett visszhangot, mert közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette: Lengyelország veszi át Dél-Afrika helyét a G20-ban. A döntést azzal indokolták, hogy Varsó gazdasági teljesítménye jóval kedvezőbb, miközben Dél-Afrika gazdasági problémákkal és súlyos belpolitikai feszültségekkel küzd.