Zéró tolerancia a gyűlöletbeszédre

Az ausztrál miniszterelnök csütörtökön a canberrai parlamentben közölte: kormánya törvénymódosításokat készít elő a gyűlöletkeltés és a radikalizáció elleni fellépés megerősítésére. A tervek szerint pontosítanák a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozást, szigorítanák a gyűlölet-bűncselekmények büntetését, valamint a bevándorlási jog alkalmazásában is keményebb fellépést ígérnek azokkal szemben, akik gyűlöletet terjesztenek.

Kétségtelen, hogy többet is lehetett volna tenni" - mondta Albanese, hozzátéve, hogy a kormány a támadások megelőzése terén a jogi fellépés megerősítésére összpontosít. Sydneyben csütörtökön több százan vettek részt annak a tízéves kislánynak, Matildának a temetésén, aki a vasárnapi terrortámadás alatt vesztette életét. A család kérésére a gyermek vezetéknevét nem hozták nyilvánosságra

A temetésen elhangzott, hogy a kislány szülei Ukrajnából költöztek Ausztráliába egy biztonságosabb élet reményében. Ugyancsak csütörtökön temették el Alex Kleytmant, a terrortámadás 87 éves áldozatát. Kleytman 1938-ban született az ukrajnai Odesszában, túlélte a holokausztot és a második világháborút, majd 1992-ben családjával Ausztráliába költözött, ahol építőmérnökként dolgozott. Felesége elmondta: férje akkor vesztette életét, amikor a lövések elől próbálta megvédeni őt.

A férfi felesége mellett két gyermeke és 11 unokája is jelen volt a hanukai ünnepségen, amikor a támadás történt. Miközben a sydney-i zsidó közösség egymást követő temetéseken búcsúzik a terrortámadás áldozataitól, a hatóságok folytatják a nyomozást az elkövetők hátterének feltárására.

A Bondi Beach-en vasárnap elkövezett vérengzésben 15 ember vesztette életét, több tucatnyian megsérültek; az áldozatok többsége zsidó származású volt. Az egyik elkövetőt, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték, bűntársa saját fia, a 24 éves Naveed Akram volt, aki a támadás során megsebesült, és csak szerdán tért magához a kórházban. Az életben maradt támadó ellen 59 bűncselekmény - köztük 15 gyilkosság, negyven gyilkossági kísérlet és egy robbanószerkezet elhelyezése - miatt emeltek vádat.