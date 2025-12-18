Zelenszkij időt nyer és takarít

Az Amerikai Egyesült Államok igyekszik össztönözni a béke felé az ukrán vezetést azzal, hogy Ukrajna számára noha nem lesz NATO tag, de amennyiben megtámadná Oroszország, akkor azonnal egy védszövetségbe lép be, és az Amerikai Egyesült Államok teljes haderejével, ha úgy tetszik, megtámogatja, és a NATO is felsorakozik mögé.

Zelenszkij elnök ügyesen kihasználja azt a mozgásteret, ami most rendelkezésére áll, hiszen ha az Egyesült Államok elnökével vagy megbizottjával tárgyal, akkor azt mondja, hogy természetesen elfogadja az amerikaiaknak a feltéteit, nehéz lesz, de ő majd ezt valahogy átveri az ukrán parlamenten, de máskor, amikor Berlinben, Brüsszelben vagy éppenséggel Londonban tárgyal, akkor pedig azt mondja, hogy az utolsó ukránig harcolni fognak, hogyha mögötte állnak - mondta az M1 stúdiójában Horváth József. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója hozzátette, Zelenszkij elnök pontosan tisztában van azzal, amit az amerikai elnök el is mondott, hogy száz napon belül választást kell tartani Ukrajnában. Az orosz elnök is elmondta, hogy egy békemegállapodást már egy legitim elnökkel akar Oroszország aláírni, ez pedig már nagy valószínűséggel nem Zelenszkij lesz, tehát ebből a szempontból ő az időre is játszik, szeretné még minél inkább az elnökségével járó előnyöket élvezni, „illetve én azt is gondolom, hogy úgy takarítani is, hogy a nyomokat eltüntesse a korrupciós ügyeinek kapcsán”.

A szakértő emlékeztetett, az Európai Unió vezetői olyanokat mondanak, hogy igazságos béke, ilyen sosincs, tehát azt szögezzük le, az erősebb diktálja mindig a békefeltételeket, „ezt mi magyarok két világégés kapcsán a saját kárunkon is megtapasztaltuk”, tehát az, hogy a Donbasz kérdését nézzük, akkor azt kell látni, hogy az oroszok a fronton lendületben vannak, haladnak előre. Putyin elnök egyértelművé tette, hogy ha nem adják át az ukránok a Donbaszt, akkor elfogják foglalni. Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy ha az ukránok nem adják át békében a Donbaszt, akkor több tízezer katona fog értelmetlenül meghalni, hiszen az oroszok úgy is el fogják foglalni, tehát úgy van három opció, hogy valójában ez egy opció - húzta alá.

Horváth József kiemelte, lehet, hogy akár néhány hónapon belül vagy néhány héten belül is a kezükre kerülhet az egész Donbasz, tekintettel arra, hogy az ukrán hadsereg milyen állapotban van, mikor most már maguk az ukránok ismerik be, hogy több mint 200 ezer katona dezertált a frontról, tehát 200 ezren, amennyi katonája nincs összesen Németországnak, csak hogy az arányokat érzékeljük, és gyakorlatilag havi szinten 10-15 ezer katona vagy meghal vagy pedig nagyon súlyosan megsérül, tehát az ukránok számára ezeket a vesztességeket, amik így keletkeznek, nem tudják pótolni, míg az oroszoknál 400 ezren jelentkeztek szerződéses katonának csak ebben az évben, többen, mint amennyit az oroszok akartak.

Horváth József kifejtette, az Amerikai Egyesült Államok igyekszik össztönözni a béke felé az ukrán vezetést azzal, hogy Ukrajna számára noha nem lesz NATO tag, de amennyiben megtámadná Oroszország, akkor azonnal egy védszövetségbe lép be, és az Amerikai Egyesült Államok teljes haderejével, ha úgy tetszik, megtámogatja, és a NATO is felsorakozik mögé. Tehát ez papíron egyébként nagyon jól hangzik, de itt megint idézzük vissza a második világháborút, Lengyelország megtámadásakor Franciaország és Nagy-Britannia is hadba lépett, csak éppen nem csinált semmit a lengyelek védelme érdekében. „Talán még egy megjegyzést, hogy az amerikai elnök azt is egyértelművé tette viszont, hogyha az ukránok ezeket nem fogadják el, és a 800.000 fős hadsereget említette, az amerikaiak azt is egyértelművé tették, hogy ők hátralépnek a finanszírozásából. Ennek a 800.000 katonának a fenntartása Európára hárulna, márpedig 800.000 katonát fegyverben tartani a zsoldját, fizetni a fegyverzetét, fizetni és minden egyéb járulékos költségét, az hatalmas összeg lesz Európának” - fogalmazott a szakértő.