Az ukrán sajtó arról cikkezik, hogy az új javaslat egy „NATO nélküli 5. cikkelyre” nem fogja megvédeni az országot egy újabb támadástól.

A Kyiv Independent angol nyelvű ukrán oldal szerint Ukrajna feladta a reményt, hogy hamarosan csatlakozhat a NATO-hoz, a következő legjobb alternatívát keresi: a szövetség 5. cikkelyén alapuló biztonsági garanciákat. Az ukrán tisztviselők attól tartanak, hogy megismétlődhet a Budapest Memorandum.

A berlini legutóbbi találkozók után, amelyeken Ukrajna, az Egyesült Államok és európai tisztviselők vettek részt, Washington nyitottnak tűnik az úgynevezett „5. cikkelyhez hasonló” biztonsági garanciák nyújtására.

Hogy a „5. cikkhez hasonló” biztonsági garanciák a gyakorlatban hogyan fogják kinézni, még nem dőlt el, az európai és ukrán tisztviselők magánbeszélgetésekben elismerték, hogy maguk sem tudjál ez mit jelent.

A nyugati és ukrán megfigyelők azonban úgy vélik, hogy ha a Nyugat nem küld harckészültségben lévő csapatokat a helyszínre, a garanciák nem fogják visszatartani Oroszországot.

Moszkva kizárta, hogy elfogadjon olyan békeajánlatot, amelyben NATO-csapatok állomásoznának Ukrajnában.

Mit jelentene az új biztonsági garancia?

A berlini nyilatkozat alapján egy európai vezetésű, amerikai támogatású erőt telepítenének Ukrajna hátországába, hogy segítsék az ukrán hadsereg újjáépítését, valamint a tengerek és a légtér biztonságát. Az Egyesült Államok a tűzszünet betartásának ellenőrzésében is segítséget nyújtana.

A koalíció már régóta keresi az Egyesült Államok „támogatását” az Ukrajnába irányuló „biztonsági erő” számára, például hírszerzési vagy légi támogatás formájában.

Mindez a partnerek „jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalásában” lenne rögzítve, amely szerint „fegyveres erő, hírszerzési és logisztikai segítségnyújtás, gazdasági és diplomáciai intézkedések” révén „helyreállítják a békét és a biztonságot” egy jövőbeli támadás esetén.

Az ukrán oldalnak nyilatkozó ukrán szakértő szerint egy ilyen garancia csak akkor működhetne Ukrajna esetében, ha az Ukrajna elleni támadást az Egyesült Államok elleni támadásnak tekintené – tükrözve az 5. cikk egy másik kulcsfontosságú részét.

Mert ellenkező esetben megpróbálhatnak minket ismét becsapni jogilag érvénytelen, üres ígéretekkel, mint a Budapesti Memorandum esetében

– mondta egy szakértő a lapnak.

Európai katonák?

Friedrich Merz német kancellár azt is javasolta, hogy a békefenntartók figyeljék a javasolt „demilitarizált zónát”, és esetleg „lépjenek fel az orosz behatolások és támadások ellen”.

Mathieu Boulegue eurázsiai szakértő, az 5. cikkhez való hasonlítást „téves megnevezésnek” nevezte, megjegyezve, hogy a szövetség nem volt egyértelmű a garanciák jelentését illetően a katonai beavatkozás tekintetében.

Dan Hamilton amerikai külpolitikai szakértő szerint a kongresszus megerősítheti a garanciákat a Tajvani Kapcsolatok Törvényéből merítve ihletet, amely konkrétabb védelmi támogatást ígér, mint a NATO 5. cikkelye – írta meg a Mandiner.