Az ukrán zászló többé nem lesz látható a cseh belügyminisztérium épületén – jelentette be Ondřej Kratoška, ​​a belügyminisztérium szóvivője.

Elmondása szerint a kék-sárga zászlót az ANO mozgalom által jelölt új osztályvezető, Lubomyr Metnar döntése alapján távolították el.

„A belügyminiszter úgy döntött, hogy a minisztérium épületének bejáratánál alapfelszereltségként a Cseh Köztársaság és az Európai Unió zászlaja lesz látható. Más országok zászlaja, például a mai szlovák zászló, fontos állami látogatások, jelentős évfordulók és így tovább alkalmával kerül kihelyezésre” — mondta.

Emlékeztetőül, 2022-ben ukrán zászlók jelentek meg a cseh kormányzati épületeken a Kijevvel való szolidaritás jeleként. Az új cseh kormánykoalíció pártjai már a választási kampány során kijelentették, hogy ezt meg akarják változtatni. Novemberben Tomio Okamura, a Képviselőház újonnan megválasztott elnöke elrendelte az ukrán zászló eltávolítását az alsóház székházáról, számol be az eadaily.com.