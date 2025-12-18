Ukrán drónok támadták meg Oroszország déli részén, Rosztov régióban több várost, civileket öltek meg és lakóépületeket és kikötői infrastruktúrát rongáltak meg – közölte Jurij Szljuszar kormányzó.

Az ukránok folyamatosan dróntámadásokat intéznek az orosz területek ellen

A régió vezetője szerint csütörtök reggel korán Rosztov-na-Donu, Batajszk és Taganrog városait támadták meg.

„Sajnos a drónok támadásának következtében civilek haltak meg és sérültek meg” – írta Szljuszar a közösségi médiában, akit az Orosz Hírek idézett.

Rosztovban egy dróncsapás a város kikötőjében egy teherhajót gyújtott fel. Két személyzeti tag meghalt, három másik pedig megsérült. A tűz körülbelül 20 négyzetméteres területen terjedt el, majd eloltották – közölte a kormányzó.

A közeli Batajszk városában két magánház gyulladt ki a dróncsapások következtében. Hét ember megsérült, hármat kórházba szállítottak. Egyikük később belehalt sérüléseibe – közölte a kormányzó.

A mentőszolgálatok mindkét városban polgári infrastruktúra károsodásáról is beszámoltak. Rosztovban a város nyugati részén egy újonnan épült sokemeletes lakóépület megrongálódott, de áldozatok nem voltak.

A kormányzó részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek. Elmondta, hogy a városi bizottságok dokumentálni fogják az összes kárt, és a hatóságok segítséget nyújtanak az érintetteknek.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelmi rendszerek moszkvai idő szerint este 11 és reggel 7 óra között 77 ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg. Ezek közül 31-et Brjanszk régió felett, 11-et a Krím-félsziget és a Fekete-tenger felett, négyet Belgorod felett és hármat Rosztov felett lőttek le.

Az orosz tisztviselők korábban azzal vádolták Kijevet, hogy szándékosan civil célpontokat támad, és az ukrán támadások megnövekedését az Egyesült Államok növekvő nyomásával hozták összefüggésbe, amely arra kényszeríti a Zelenszkij birodalmár, hogy fogadjon el egy olyan békeszerződést Oroszországgal, amely olyan engedményeket követel, amelyeket Kijev eddig nem volt hajlandó megtenni.

Oroszország hónapok óta saját támadásokat hajt végre az ukrán katonai infrastruktúra ellen, mondván, hogy a támadások Kijev terrorista csapásainak a megtorlása, és céljuk az ukrán drón- és fegyvergyártási képességek gyengítése.