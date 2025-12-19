Tombol az EU-ban a háborús őrület

Kocsis Máté a műsor idei utolsó adásában 2026-ra azt kívánta: ne legyen igazuk a nyugat-európai politikusoknak, s ne igazolódjanak be félelmeik, miszerint háború lehetséges a kontinensen. Kijelentette: ha jobboldali szuverenista kormánya marad Magyarországnak, akkor nagy eséllyel maradunk ki a háborúból, de ha „egy mentelmi joggal fogott brüsszeli báb kerül ide”, akkor senki se csodálkozzon, ha Magyarország belesodródik a háborúba.

Nyugat-európai politikusok, vezérkari főnökök nyilatkozataira reagálva hozzáfűzte: nem szeretné, ha gyermekei kapcsán bárki is háborús fantáziálásba esne. Sem ő, sem a többi család nem azért vállalt gyerekeket, hogy mások elküldjék őket az orosz-ukrán háborúba meghalni – jelentette ki. A frakcióvezető békés 2026-ot kívánt az egész kontinensnek, mert „tele a padlás idiótábbnál idiótább nyilatkozatokkal, ebből pedig nagyon nagy baj lehet” – mondta, utalva nyugat-európai politikusok azon nyilatkozataira, miszerint akár újabb világháború is kitörhet.

A brüsszeli EU-csúcs kapcsán elmondta: a józan ész Brüsszelben „már ritkán jön szembe”, s bár Ursula von der Leyen visszakozott a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról, továbbra is terítéken van Ukrajna és a háború finanszírozása. A több mint kétszázmilliárd dollárnyi orosz vagyon „einstandolása nem maradna következmények nélkül” – fogalmazott. Közölte: szerencsére Orbán Viktor miniszterelnök nincs egyedül álláspontjával, hiszen egyre többen vannak a béke pártján Európában, ami azért is fontos, mert a németek, a franciák és a britek 85 éve nem látott háborús készülődésben vannak.

Az Európai Parlament azon döntésére, hogy a tagországokat rá akarják kényszeríteni az orosz olaj és gáz vásárlásának tilalmára, Kocsis Máté közölte: Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője már a háború kezdetén kimondta, hogy a gáztartalékkal rendelkező országoknak kötelességük lenne átadniuk készleteik egy részét. Akkor érdekes módon nem érdekelte, hogy például Magyarországon akkor is orosz gáz volt a tározókban – hívta fel a figyelmet. Az európai gazdaságok letérdeltek, beletették a fejüket a hurkokba, azokat pedig az Európai Unió elkezdte szorítani – közölte, hozzátéve, hogy Európa egyszerűen nem fogja tudni olcsó energia nélkül fenntartani a korábbi gazdasági teljesítményét. Kocsis Máté szerint az EPP-ben ülő Tisza-párti képviselők, főként Magyar Péter hallgatása is beszédes e tekintetben. A Tisza elnöke azért nem szólal fel, mert ő „csak egy beosztott” a néppártban, végre kell hajtania, amit kérnek tőle, illetve „kussolnia kell” – fogalmazott.

Ezért mondja a Fidesz, hogy „aki a Tiszára szavaz, az Brüsszelre szavaz” – hívta fel a figyelmet, megjegyezve: Magyar Pétert az sem zavarja, hogy ha Brüsszelen múlna, duplájára nőne az üzemanyagok és triplájára a villamos energia ára. A Tisza előnyét mutató közvéleménykutatásokra, illetve Török Gábor elemző azon kommentárjára, miszerint „ha valóban ez a helyzet”, akkor ezt már nehéz lesz behoznia a Fidesznek, Kocsis Máté azt mondta: az említett kutatás a baloldal kiszolgálására született, amit Török Gábor kételkedést sejtető kijelentése is mutat. Közölte: a választások után szívesen látnak egy „felelősség-konferenciát” közvéleménykutatók részvételével, ugyanis a hazug kutatások bizony hatással vannak a társadalomra, milliókat vernek át – vélekedett. Utalt arra, hogy 2022 előtt is ellenzéki előnyt mértek, mégis toronymagas győzelmet aratott a Fidesz, az ellenzéki oldalon pedig letargikus hangulat alakult ki. Rámutatott: a baloldali megmondóemberek is úgy vélekednek, hogy fogadás esetén a Fideszre tennének, s hogy messze nincs lefutva a mérkőzés. „Akik láttak már karón varjút, értik, illetve érzik a helyzetet, a kamu kutatások pedig csak az ellenzéki szavazók kiszolgálására szorul” – vélekedett.

Arra reagálva, hogy Kotroczó Róbert az RTL hírigazgatója kijelentette: ők nem politizálnak, nem „aktivista szerkesztőség”, s semmilyen hírt nem kommentálnak, nem foglalnak állást, Kocsis Máté azt mondta : ez az állítás „olyan fokon pofátlan, gátlástalan és mélyen hazug”, hogy még a politika iránt közömbös emberek számára is feltűnik. Az RTL az elmúlt években lényegében „a legszínvonaltalanabb, legócskább liberális, baloldali propaganda csatornává silányult” – jelentette ki. Úgy vélekedett: más országokkal szemben, ahol a politikusok tevékenységét követi és arra reflektál a sajtó, Magyarországon „a médiavilág diktál, a politikusok meg loholnak utánuk”.

Közölte: az ellenzéki oldalon vágyvezérelt újságírás zajlik, ezért olyan, fideszes belső információkra hivatkoznak – például Lázár János építési és közlekedési miniszter támadásakor –, amelyeket maguk az újságírók találtak ki. Magyar Péter azon kijelentésére, hogy jövő karácsonykor már a Sándor-palotában és a Karmelitában gyerekekkel fog ünnepelni, azt mondta: a Sándor-palotában a köztársasági elnök hivatala működik, nem a választásokon győztesek miniszterelnöke. Érdekes szerinte, hogy az ilyen és ehhez hasonló állításokat kérdés, fenntartás nélkül lehozza a balliberális sajtó, amely szerinte egyértelműen propagandatevékenységet folytat a Tisza támogatása érdekében.