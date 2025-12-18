2026. január 8., csütörtök

Súlyosan megsérült Fico gépe

Rosszul indult a szlovák miniszterelnök brüsszeli programja

MH
 2025. december 18. csütörtök. 14:51
Szerencsére sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.

Súlyosan megsérült Fico gépe
Kezdődik az uniós csúcstalálkozó, amelyen többek között Ukrajna finanszírozása is napirendre kerül
Fotó: TOMAS BENEDIKOVIC / AFP

Megsérült szerdán a földi kiszolgálás során Robert Fico szlovák miniszterelnök repülőgépe Brüsszelben. A gép törzsének egy mobillépcsőt szállító jármű ütközött neki, a bal első ajtó közelében – számolt be a Felvidék.

A szlovák belügyminisztérium közlése szerint az incidens nem a szlovák személyzet hibájából történt, és sem az utasok, sem a személyzet nem volt veszélyben.

A kormányfő elmondása alapján a rongálás olyan mértékű, hogy a repülőgép jelenleg nem felel meg a repülésbiztonsági követelményeknek, ezért elővigyázatosságból ideiglenesen kivonták a forgalomból. A hatóságok a gyártó állásfoglalására és a részletes műszaki vizsgálat eredményeire várnak – olvasható a közleményben.

A lap hozzátette, a repülőgépet a műszaki szakemberekkel folytatott egyeztetés után elővigyázatosságból a földre parancsolták, amíg nem tisztázódik pontosan a sérülés mértéke. A döntés célja az volt, hogy minden kockázatot kizárjanak, mielőtt a gép újra felszállna.

Robert Fico a történtek ellenére zavartalanul részt vett a Brüsszelben zajló programokon. Szerdán este jelen volt az Európai Tanács és a nyugat-balkáni országok vezetőinek csúcstalálkozóján, csütörtök reggel pedig az iparral és Európa versenyképességével foglalkozó informális egyeztetésen vesz részt – írta meg a Mandiner.

Ezt követően kezdődik az uniós csúcstalálkozó, amelyen többek között Ukrajna finanszírozása, Európa biztonsága, a bővítés, valamint a 2028 és 2034 közötti időszak uniós költségvetése is napirendre kerül – sorolta a lap.

