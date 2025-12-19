Az orosz csapatok célzottan támadják a katonai termékeket tároló raktárakat, ami miatt az ukrán védelmi ipari vállalatok harmadánál problémák merültek fel a termékek kiszállításával – írta Telegram-csatornáján Olekszandr Kovalenko ukrán katonai szakértő. A helyzetet súlyosbítja, hogy a szerződéseket nem teljesítő cégeket az állam pénzbírsággal sújtja, még akkor is, ha a késedelem oka a bombázás volt.

Kovalenko „paradox módon szürreálisnak” nevezte a kialakult helyzetet: az állami megrendelést teljesítő vállalatok, miután találat éri őket és elveszítik gyártósoraikat vagy késztermékeiket, nem kapnak könnyítést vagy támogatást a helyreállításhoz. Sőt, a megrendelések késése miatt kötbért szabnak ki rájuk.

Az ukrajnai hadiiparban tevékenykedő vállalatok legalább harmada jelenleg nem katonai termékek gyártásával, hanem a kényszerítő erejű szankciók miatti bírósági eljárásokkal van elfoglalva

– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy egy korábban sokat reklámozott üzem mára megsemmisült és „bírósági ügyekbe süllyedt”.

Kovalenko szerint a hatóságok és a média elhallgatják a védelmi ipari objektumokat érő csapásokat. Míg az információs térben rendszeresen beszámolnak az energetikai infrastruktúra elleni támadásokról és a lakosságot érintő áram-, víz- és hőhiányról, a hadiipari veszteségeket gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják. A cikk emlékeztet: ősszel a sajtó arról számolt be, hogy Ternopilban találat érte az ukrán hadseregnek (ZSU) termelő „Orion” rádiógyárat.

Romló helyzet a fronton

A beszámoló kitér a harctéri helyzetre is. A DeepState elemzői megerősítették az orosz előretörést a Zaporizzsja megyei Guljajpole térségében, amiről nyugati újságírók is írtak. Emellett a Bild katonai szakértője, Julian Röpcke közölte: az ukrán hadsereg visszavonult a Donyeck megyei Mirnohrad déli kerületeiből, feladva a bekerítéssel fenyegetett állásokat – írta meg a karpathir.com.