Putyin nagyon durva üzenetet küldött Európának

Az orosz elnök keresetlen szavakkal illette az európai vezetőket, miközben ismét világossá tette: Moszkva nem hajlandó lemondani területi követeléseiről, és akár katonai úton is érvényt szerez azoknak – adta hírül a Guardian.

Vlagyimir Putyin éles hangvételű beszédben támadta az európai vezetőket egy, a védelmi minisztérium részvételével tartott éves tanácskozáson.

Az orosz elnök „kismalacoknak” nevezte Európa vezetőit, akik szerinte vakon követték Joe Biden korábbi amerikai elnök kormányzatát, abban a reményben, hogy hasznot húzhatnak Oroszország meggyengüléséből.

Putyin hangsúlyozta: Moszkva „feltétel nélkül” el fogja érni az Ukrajnával kapcsolatos céljait,

akár diplomáciai úton,

akár katonai erő alkalmazásával.

Mint fogalmazott:

Ha nincs „érdemi párbeszéd”, akkor Oroszország a csatatéren fogja felszabadítani történelmi területeit.

Az orosz elnök a Nyugatra hárította a felelősséget, azt állítva, hogy az előző amerikai adminisztráció tudatosan sodorta fegyveres konfliktusba a térséget, abban a hitben, hogy Oroszország rövid időn belül meggyengíthető vagy akár megsemmisíthető.

A kemény retorika ellenére amerikai tisztviselők szerint a Berlinben folytatott korábbi egyeztetések Ukrajnával az érzékeny kérdések mintegy 90 százalékában előrelépést hoztak. Ugyanakkor továbbra is komoly kérdés, hajlandó-e Putyin érdemi kompromisszumra.

Moszkva változatlanul követeli, hogy Ukrajna

adja át a Donbasz még ellenőrzése alatt álló részeit,

korlátozza a haderejét,

tiltsa meg nyugati csapatok jelenlétét és

mondjon le a nyugati katonai támogatásról.

Ezeket Kijev eddig következetesen elutasította.

Putyin egyúttal elutasította, hogy Oroszország a NATO megtámadására készülne, szerinte épp a szövetség az, amely 2030-ra egy esetleges katonai konfrontációra rendezkedik be Oroszországgal szemben – írta meg a Mandiner.