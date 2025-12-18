Külföld
Putyin nagyon durva üzenetet küldött Európának
Moszkva szerint vagy tárgyalással, vagy erővel, de célt érnek Ukrajnában
Vlagyimir Putyin éles hangvételű beszédben támadta az európai vezetőket egy, a védelmi minisztérium részvételével tartott éves tanácskozáson.
Az orosz elnök „kismalacoknak” nevezte Európa vezetőit, akik szerinte vakon követték Joe Biden korábbi amerikai elnök kormányzatát, abban a reményben, hogy hasznot húzhatnak Oroszország meggyengüléséből.
Putyin hangsúlyozta: Moszkva „feltétel nélkül” el fogja érni az Ukrajnával kapcsolatos céljait,
- akár diplomáciai úton,
- akár katonai erő alkalmazásával.
Mint fogalmazott:
Ha nincs „érdemi párbeszéd”, akkor Oroszország a csatatéren fogja felszabadítani történelmi területeit.
Az orosz elnök a Nyugatra hárította a felelősséget, azt állítva, hogy az előző amerikai adminisztráció tudatosan sodorta fegyveres konfliktusba a térséget, abban a hitben, hogy Oroszország rövid időn belül meggyengíthető vagy akár megsemmisíthető.
A kemény retorika ellenére amerikai tisztviselők szerint a Berlinben folytatott korábbi egyeztetések Ukrajnával az érzékeny kérdések mintegy 90 százalékában előrelépést hoztak. Ugyanakkor továbbra is komoly kérdés, hajlandó-e Putyin érdemi kompromisszumra.
Moszkva változatlanul követeli, hogy Ukrajna
- adja át a Donbasz még ellenőrzése alatt álló részeit,
- korlátozza a haderejét,
- tiltsa meg nyugati csapatok jelenlétét és
- mondjon le a nyugati katonai támogatásról.
Ezeket Kijev eddig következetesen elutasította.
Putyin egyúttal elutasította, hogy Oroszország a NATO megtámadására készülne, szerinte épp a szövetség az, amely 2030-ra egy esetleges katonai konfrontációra rendezkedik be Oroszországgal szemben – írta meg a Mandiner.