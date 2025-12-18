Olaszországban nincs kegyelem a szélsőbaloldalnak

A terrorizmusellenes olasz nyomozóigazgatóság (Digos) kiürítette és bezárta az Askatasuna nevű szélsőbaloldali központot Torinó városában, ami az intézkedés ellen tüntetők és a rendőrség összecsapásához vezetett csütörtök este.

A hatóságok ezerfősre becsülték a tüntetőcsoportot, amely petárdákkal és üvegekkel támadt a rendőrökre, akik a tömeg visszaszorításával és vízágyúkkal válaszoltak. Az összecsapás Torinó egyik központi sugárútján zajlott, az Askatasuna központ körüli utcákon.

A központot a Digos emberei csütörtök hajnalban kiürítették és bezárták. Az épületben hat ember tartózkodott. A hatóságok az ablakokat és az ajtókat befalazták, a központot rendőrgyűrűvel vették körbe. A feszültség az esti órákban tetőzött, amikor a folyamatosan gyülekező tüntetők megpróbáltak behatolni az épületbe.

Az Askatasuna közlése szerint a központ bezárását Giorgia Meloni miniszterelnök és Matteo Piantedosi belügyminiszter rendelte el, ami „a fasiszta kormány akaratát tükrözi a palesztin nép melletti szolidaritás elhallgattatására”. A tüntetők hangoztatták, hogy nem félnek és nem hátrálnak meg, és „mostantól az ellenállás új korszaka kezdődik”.

Szombatra újabb megmozdulást hirdettek meg. A politikai és kulturális központ a szabadságot jelentő askatasuna baszk szóról kapta a nevét. Az elnevezés az Euskadi Ta Askatasuna (Baszkföld és Szabadság, ETA) nevű függetlenségi mozgalomra, későbbi terrorszervezetre utal.

A torinói épületet 1966-ban foglalták el, és azóta szélsőbaloldali, anarchista, magukat rendszerellenesnek valló csoportok székhelye. A Digos akciója az október 29-i tüntetést követte: akkor Torinóban palesztinbarát menetet tartottak, és a demonstrálókról leszakadt mintegy százfős csoport behatolt a La Stampa napilap szerkesztőségébe. Az újság székházát feldúlták, a szerkesztőség falaira a Szabad Palesztina feliratot írták fel, valamint a „népirtó Izrael cinkosainak” titulálták az újságírókat. A szerkesztőségi videófelvételek alapján közel harminc főt azonosítottak az Askatasuna tagjaiként.

A hatóságok szerint a szélsőbaloldali központ tagjai az utóbbi hónapokban több intézményt is megtámadtak. Az Askatasuna melletti szolidaritásként tüntetés zajlott a római belügyminisztériumnál is csütörtök este.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter, a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt vezetője helyesnek nevezte a központ felszámolását.

„Erőszakközpont volt, azoké, akik megtámadták a La Stampa szerkesztőségét, akik tüntetnek a nagysebességű vasútvonalak ellen, akik Torinó utcáin nap mint nap erőszakos cselekményeket hajtanak végre. Jól ismerjük őket” – jelentette ki Tajani. Hangsúlyozta, hogy demokráciában mindenki azt tesz, amit akar, de csak addig, amíg nem sérti a törvényeket, „ezek az urak és hölgyek pedig többször erőszakkal megsértették a törvényeket”.