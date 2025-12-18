Nem döntött még Trump az új orosz szankciókról

Nem erősítette meg a Fehér Ház a Bloomberg azon értesülését, miszerint az Egyesült Államok új, az energetikai szektort célzó szankciókat készítene elő Oroszország ellen arra az esetre, ha Vlagyimir Putyin elutasítaná a békemegállapodást. A Trump-adminisztráció tisztviselője a Reutersnek nyilatkozva pontosította a helyzetet.

A Fehér Ház képviselője szerint Donald Trump elnök egyelőre nem hozott döntést újabb szankciók bevezetéséről. A tisztviselő hangsúlyozta: az állami ügynökségek szerepe abban merül ki, hogy különböző „opciókat készítsenek elő az elnök számára”, de ez nem jelent automatikus végrehajtást.

Az amerikai külügyminisztérium (State Department) szóvivője szintén elzárkózott a spekulációktól, közölve, hogy nem kívánnak előzetesen tárgyalni a lehetséges büntetőintézkedésekről – írta meg a karpathir.com.