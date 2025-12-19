Munkába álltak a lengyeleknél a Patriot ütegek

Elérték a teljes műveleti készültséget a Lengyelországnak eddig szállított amerikai Patriot-ütegek, amelyek a Wisla (Visztula) légvédelmi program fő elemét képezik - erősítette meg csütörtökön Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter.

Ez már saját, s nem vendég

A miniszter és Thomas Rose, az Egyesült Államok új varsói nagykövete a lengyel főváros melletti Sochaczewbe telepített légvédelmi dandár bázisán részt vett a készenlét elérésével összefüggő katonai ceremónián. Beszédében Kosiniak-Kamysz „történelmi pillanatnak” nevezte a Wisla program megvalósítása első szakaszának befejezését, a műveleti készenlét elérését, amelyet egy átfogó, a rendszerek összehangoltságát tesztelő kiképzés előzött meg.

A Wisla program ezen szakaszának lezárása „lényeges műveleti jelentőséggel” bír a NATO szempontjából - írta szerdán a Defence.24 lengyel biztonságpolitikai szakportál. A lengyelországi Patriotok most teljes mértékben kompatibilis elemévé váltak az észak-atlanti szövetség integrált lég- és rakétavédelmi rendszerének, javítva ezzel az elrettentő és védelmi képességeket a NATO keleti szárnyán - szögezte le a portál.

Lengyelország 2015 áprilisában döntött összesen nyolc amerikai Patriot-üteg beszerzéséről, és 2018-ban írták alá az IBCS korszerű tűzvezetési rendszerrel felszerelt első két üteg beszerzéséről szóló szerződést. 2023-ban egy további hat üteg beszerzéséről szóló, 2026-2029-ben teljesítendő szerződést írtak alá.