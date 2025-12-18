Milyen lenne, ha Ukrajna az uniós forrásból csak európai fegyvereket vásárolhatna?

Az Európai Unió be akarja vezetni a „Buy European” („Vásárolj európait”) szabályt az Ukrajnának nyújtandó potenciális hitelre vonatkozóan, amelyet a vezetők csütörtökön, december 18-án tartandó csúcstalálkozón próbálnak majd elfogadni, hivatkozva a tagállamoknak ezen a héten benyújtott javaslatra - írta meg a Bloombergre hivatkozó oroszhirek.hu .

Az Európai Unió be akarja vezetni a „Buy European” („Vásárolj európait”) szabályt az Ukrajnának nyújtandó potenciális hitelre vonatkozóan - Képünkön egy zászlóalj katonái Ukrajnában (illusztráció)

A javaslat lényege, hogy a következő években a források több mint fele – 210 milliárd euró – az EU védelmi vállalatainak, valamint ukrán és az EU partnerországainak, például Norvégiának a termékeinek beszerzésére fordítódjon. A hírügynökség megjegyzi, hogy a javaslat nem végleges és még változhat.

Más országok részvétele korlátozott és szigorúan szabályozott lesz, ami jelentősen korlátozza Kijev lehetőségét, hogy a hitelt amerikai fegyverek beszerzésére fordítsa – írta a Bloomberg.

Brüsszel így igyekszik biztosítani, hogy az ukrán katonai erő növeléséből származó haszon közvetlenül az unió iparának támogatására fordítsák. Az EU hasonló intézkedéseket alkalmazott más védelmi kezdeményezésekben is – különösen a 150 milliárd eurós hitelprogramban a közös fegyvervásárlásokra – írja a hírügynökség.

Ugyanakkor az unió bizonyos rugalmasságot hagy Kijevnek abban az esetben, ha sürgősen szükség van bizonyos fegyverek beszerzésére, amit a jelenlegi szabályok keretein belül nem lehet megvalósítani.

A javaslat előirányozza, hogy a makrofinanszírozási segítségnyújtáshoz szánt hitelből legfeljebb 95 milliárd eurót különítsenek el Ukrajna számára, Kijev pedig cserébe köteles betartani a demokratikus folyamatokat és harcolni a korrupció ellen.

Ebben az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az európai védelmi gyártóktól megkövetelje az ukrán megrendelések előnyben részesítését, valamint bírságokat szabjon ki e követelmény be nem tartása esetén. Ezenkívül az EU-tagállamokat felszólítják, hogy mondják fel a Oroszországgal kötött kétoldalú befektetési megállapodásokat, tekintettel arra, hogy az ország „szisztematikusan figyelmen kívül hagyja” az EU befektetéseinek védelmére vonatkozó kötelezettségeit a saját területén.