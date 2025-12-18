Mi a terve Zelenszkijnek?

Volodimir Zelenszkij brüsszeli sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az amerikai féllel folytatott egyeztetéseken rendszeresen felmerül a kérdés: „Hogyan fogtok helytállni még egy évig, ha nincs pénzetek?” Az ukrán államfő szerint az orosz vagyon elkobzása lenne a válasz, amely levenné ezt a kérdést a napirendről, ám a források késlekedése súlyos következményekkel járhat a harctéren.

Volodimir Zelenszkij: Ha tavaszig nem érkezik meg a „reparációs hitel”, a dróngyártást drasztikusan csökkenteni kell

Az elnök egyértelmű határidőt jelölt meg: amennyiben Ukrajna tavaszig nem kapja meg a szükséges finanszírozást – különösen a reparációs hitel formájában –, az ipari kapacitások visszaesnek.

Zelenszkij hozzátette: béke esetén a forrásokat az újjáépítésre, a háború folytatódása esetén pedig az elsődleges prioritásokra, főként a drónokra fordítanák. Az európai partnerek még az év vége előtt dönthetnek a finanszírozásról, bár az elnök elismerte, hogy az EU-ban több ország is ellenzi a hitel folyósítását.

Amerikai nyomás és alkudozás

Az ukrán elnök hangsúlyozta: nem akarják, hogy az orosz vagyon feletti döntés joga Moszkva kezében maradjon, mivel Oroszország mindent megtesz a folyamat blokkolásáért.

A portál emlékeztet: az Egyesült Államok arra ösztönzi az EU-t, hogy ne kobozza el végleg az orosz eszközöket, hanem tartsa meg azokat alkualapként egy későbbi tárgyaláshoz. Washington a stabil finanszírozás hiányát érvként használva próbálja Kijevet engedményekre és a háború gyorsabb lezárására bírni. Zelenszkij a mostani követeléssel lényegében pénzt kér ahhoz, hogy elutasíthassa ezeket az amerikai igényeket – írta meg a karpathir.com.