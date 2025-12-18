Megbukhat a vagyonelkobzás ötlete

A befagyasztott orosz vagyon ügye halott - jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve, hangsúlyozva: nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét.

Orbán Viktor elmondta, tegnap este úgy látta, van már elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon a blokkoló kisebbség. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Azt hiszem, ez lekerült a napirendről, bár lehet, hogy utóvédharcok még történnek. Újra kell kezdeni az egész kérdés megtárgyalását – jelezte.

Arra a kérdésre, hogy olyan közös uniós hitelfelvételt tudna-e támogatni, amelyben Magyarországnak nincs pénzügyi felelősségvállalása, elmondta: még nem tudni, hogy a „meghalt befagyasztott vagyon helyett” milyen más javaslatok jönnek elő.

Kiemelte azonban, hogy a magyar alkotmányban van egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. „Nekem ilyen felhatalmazásom nincs és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül” – jegyezte meg.

Az Európai Parlament szerdai döntéséről szólva elmondta, jogszerűtlen az a határozat, amelyben megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára. Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni – mutatott rá. A családok rezsije két-háromszorosára nőne.