Lezuhant egy üzleti magánrepülőgép csütörtökön az észak-karolinai Statesville regionális repülőtéren, a gép kigyulladt, a katasztrófának több halálos áldozata is van – közölték az amerikai hatóságok.

„Megerősíthetem, hogy vannak halálos áldozatok” – nyilatkozott Darren Campbell, Iredell megye seriffje, de pontos számot nem említett. Az amerikai Szövetségi Légiközlekedési Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy Cessna C550 típusú sugárhatású gép zuhant le, amelynek hatan voltak a fedélzetén.

A meteorológiai szolgálatok szerint a baleset idején a reptéren szitáló eső és felhős időjárás volt. A repülőteret főként nagyvállalatok és a NASCAR amerikai autó- és motorsport szervezethez tartozó csapatok használják.