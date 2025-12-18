Éles hangvételű interjút adott a Mércének Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi sajtótitkára, aki szerint a „teljes győzelemről” szóló szlogenek mára elszakadtak a valóságtól. A volt szóvivő úgy látja: erkölcstelen, ha a Nyugat elvárja az ukránoktól a hősi halált a közös értékek védelmében, miközben saját fiaikat nem küldik a frontra.

Zelenszkij korábbi sajtótitkára szerint Herszonban a lakosság 300 ezer főről 60 ezerre zuhant, a kórházak pedig tele vannak végtaghiányos civilekkel

Mendel szerint a Nyugaton és Kijevben hangoztatott, 1991-es határok visszaállítását követelő narratíva sokszor képmutató. Rámutatott: könnyű Washingtonból vagy egy biztonságos európai fővárosból a harc folytatását követelni, de a valóságban a nemzet kivérzik.

„Nem üzenhetjük az ukránoknak azt, hogy »most meg kell halnotok, hogy mi ne haljunk meg néhány év múlva«” – fogalmazott Mendel, aki szerint ez a hozzáállás groteszk, és az ukránokat csupán eszközként kezeli Oroszország gyengítésére.

A volt sajtótitkár hangsúlyozta: Ukrajna határvidék, ahol a nyugati és orosz érdekek ütköznek, és Oroszország nem fog egyszerűen eltűnni a térképről. A háború folytatása szerinte a nemzet elvesztésével fenyeget, a demográfiai és gazdasági összeomlás már most is kézzelfogható. Példaként szülővárosát, Herszont említette, ahol a lakosság 300 ezer főről 60 ezerre zuhant, a kórházak pedig tele vannak végtaghiányos civilekkel.

A béke ára

Mendel szerint a Trump–Witkoff-féle béketervvel való foglalkozás ma már nem tabu Kijevben. Úgy véli, az ukrán társadalom jelentős része – a felmérések szerint közel 70 százaléka – a háború gyors lezárását szeretné. A volt szóvivő szerint a „földet a békéért” elv nem árulás, hanem stratégiai szükségszerűség:

„Az igazság az, hogy vagy elveszítjük most ezt a területet, vagy később még sokkal többet veszíthetünk” – mondta, hozzátéve, hogy a területek visszaszerzése a jövőben diplomáciai úton még lehetséges lehet, de katonai úton jelenleg irreális – írta meg a karpathir.com.