Katonák vertek meg egy rendőrt Odesszában

A területi toborzási és szociális központ (TCK) épületében történt az eset, az ügyben nyomozást indított az Odessza megyei rendőrség.

A jelentés szerit az incidens néhány nappal ezelőtt történt, amikor egy körzeti rendőr a katonai nyilvántartási szabályokat megszegő férfit szállított be az odesszai TCK-ba. Ahogy a hatóságok megállapították, három katona agresszívan kezdett viselkedni a rendőrrel az intézményben. Káromkodtak rá, egyikük ráadásul ittas is volt. Amikor a rendőr megjegyzést tett rájuk, verekedés tört ki. Az incidens következtében a rendőr sérüléseket szenvedett.

A hatóságok büntetőeljárást indítottak a büntetőt 345. cikkelyének 2. része alapján rendvédelmi tisztviselő hivatalos feladatai ellátása közbeni megverése miatt. A cikkely szankciója legalább öt évig terjedő szabadságvesztés.

A katonákat meggyanúsították. Az eljárás során őrizetbe vették őket, vizsgálati fogdában vannak. A rendőrség a bírósághoz fordul megelőző intézkedés foganatosítása érdekében – írta meg a KARPAT.IN.UA