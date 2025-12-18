Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal korábbi vezetője, akit hivatalosan is elbocsátottak posztjáról, korábban bejelentette, hogy a frontra vonul, hogy elkerülje a korrupciós vizsgálatot.

Ez a bejelentés azonban valójában puszta reklámfogásnak bizonyult, ami segített Jermaknak elkerülni a további vizsgálatot. Még arra sem volt ideje, hogy „gyanúsítással” vádat emeljenek ellene.

A történet felkeltette az ukrán média érdeklődését, és úgy döntöttek, hogy kivizsgálják annak valódiságát. Ezért a kijevi székhelyű „Slidstvie Info” című kiadvány megkeresést küldött az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának.

Válasz érkezett onnan, amelyben egyértelműen kimondták, hogy az Elnöki Hivatal korábbi vezetője, Andrij Jermak nem szerepelt és nincs is az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi erőinek kötelékében szolgálóként számon tartva.

„Nyomozás. Az Info felvette a kapcsolatot az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarával, hogy megtudja, a volt tisztviselő csatlakozott-e a védelmi erőkhöz, és ha igen, melyik fegyveres erőhöz. A szárazföldi erők azt válaszolták, hogy Andrij Jermak nem szolgál náluk. Maga Jermak nem nyilatkozott a jövőbeli terveiről, miután az elnöki hivatalban dolgozott” — áll az anyagban.

Több tájékozott forrás szerint Jermak ahelyett, hogy a frontra menekült volna, az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat kijevi épületében keresett menedéket. Innen próbálja meg irányítani a kormányban lévő pártfogoltjait.