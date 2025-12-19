Húsz millió fontot fektet drónok elleni lézerfegyverekbe Britannia

2026. január 8., csütörtök

Az új rendszerek kiegészítik a DragonFire lézereket

Nagy-Britannia 20 millió fontot fordít új, drónok megsemmisítésére szolgáló lézerrendszerek fejlesztésére, a NATO Oroszországgal szembeni felkészültségének erősítéséről szóló nyilatkozatok hátterében – írja a The Telegraph.

A Geran-2 pilóta nélküli repülőgép, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban
Fotó: AFP/NurPhoto/Danylo Antoniuk

A program a UK Defence Innovation (UKDI) drónellenes fegyvereket finanszírozó alapjának része. A UKDI egy új, nem kormányzati szervezet, amelyet a legkorszerűbb katonai technológiákba történő befektetés céljából hoztak létre.

A brit Védelmi Minisztérium közlése szerint az új rendszerek kiegészítik a DragonFire lézerfegyvereket, amelyeket a tervek szerint 2027-től telepítenek a Királyi Haditengerészet rombolóira.

A lézerrendszereket a drónok és rakéták elleni fellépésben potenciálisan olcsóbb alternatívának tekintik a hagyományos rakétákkal szemben. Egyetlen DragonFire-lövés költsége körülbelül 10 font (13 amerikai dollár), miközben a rendszer nagy pontossággal képes gyors rakéták és pilóta nélküli repülőeszközök elfogására.

