Húsz millió fontot fektet drónok elleni lézerfegyverekbe Britannia

Nagy-Britannia 20 millió fontot fordít új, drónok megsemmisítésére szolgáló lézerrendszerek fejlesztésére, a NATO Oroszországgal szembeni felkészültségének erősítéséről szóló nyilatkozatok hátterében – írja a The Telegraph.

A Geran-2 pilóta nélküli repülőgép, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban

A program a UK Defence Innovation (UKDI) drónellenes fegyvereket finanszírozó alapjának része. A UKDI egy új, nem kormányzati szervezet, amelyet a legkorszerűbb katonai technológiákba történő befektetés céljából hoztak létre.

A brit Védelmi Minisztérium közlése szerint az új rendszerek kiegészítik a DragonFire lézerfegyvereket, amelyeket a tervek szerint 2027-től telepítenek a Királyi Haditengerészet rombolóira.

A lézerrendszereket a drónok és rakéták elleni fellépésben potenciálisan olcsóbb alternatívának tekintik a hagyományos rakétákkal szemben. Egyetlen DragonFire-lövés költsége körülbelül 10 font (13 amerikai dollár), miközben a rendszer nagy pontossággal képes gyors rakéták és pilóta nélküli repülőeszközök elfogására.