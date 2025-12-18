„Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné és azt Ukrajnának adná” + VIDEÓ

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Nagy István. Az agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormányra a gazdák mindig számíthatnak, és támogatják a Brüsszel elleni küzdelmeiket. Felidézte, hogy több ezer európai gazdálkodó vonult Brüsszelbe a közös agrárpolitika átalakítása, valamint a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakozva.

Egy gazda traktorral halad az Európai Parlament közelében, amelyen a „No Mercosur here, Macron betrayal” (Nincs Mercosur itt, Macron árulás) felirat látható, a közös agrárpolitika reformjait és a Mercosurhoz hasonló kereskedelmi megállapodásokat elítélő farmertüntetésen

Az agrárminiszter elfogadhatatlannak és botrányosnak nevezte, hogy a tüntető gazdákat vízágyúval fogadták, és döbbenetesnek tartotta, hogy Brüsszel meddig képes elmenni.

A miniszter kifejtette: az Európai Bizottság több mint húsz százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, miközben kétes minőségű élelmiszerekkel árasztaná el az uniós piacokat.

Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné és azt Ukrajnának adná és emellett az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetné. Ez térdre kényszerítené az európai agráriumot és csődbe vinné a gazdákat.

Nagy István hangsúlyozta, hogy a biztonságos élelmiszer-ellátás nemcsak a termelők, hanem mindenki közös ügye, ezért elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai, így a magyar gazdákat is. Világossá tette, hogy meg kell őrizni a közös agrárpolitika forrásait, külön költségvetését és a kétpilléres szerkezetét.

Kijelentette azt is, hogy nemet mondanak az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodásra, és leszögezte: számukra mindig a magyar gazdák érdeke az első, amelyet következetesen meg is fognak védeni.

Végül hangsúlyozta, hogy az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyeret nem lehet politikai játszmák részévé tenni, és felszólította Brüsszelt, hogy ezt végre értse meg.

Jelenleg is zajlik a gazdák tüntetése

Brüsszelben még mindig tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt. A gazdaszervezetek szerint a megállapodás alacsony minőségű termékekkel árasztaná el az európai piacot.

Az uniós agrár-érdekképviselet szerint mintegy tízezer gazda érkezhet a 27 tagállamból, ami az elmúlt tíz év legnagyobb mezőgazdasági megmozdulásának számít.

Marine Le Pen közösségimédia-posztjában nyilvánított köszönetet Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti határozott kiállásáért – írta meg a Magyar Nemzet.