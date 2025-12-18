Külföld
„Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné és azt Ukrajnának adná” + VIDEÓ
Több ezren tüntetnek az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen
Az agrárminiszter elfogadhatatlannak és botrányosnak nevezte, hogy a tüntető gazdákat vízágyúval fogadták, és döbbenetesnek tartotta, hogy Brüsszel meddig képes elmenni.
A miniszter kifejtette: az Európai Bizottság több mint húsz százalékkal csökkentené az agrárpénzeket, miközben kétes minőségű élelmiszerekkel árasztaná el az uniós piacokat.
Felháborító, hogy Brüsszel a gazdák pénzét elvenné és azt Ukrajnának adná és emellett az élelmezésbiztonságot is veszélyeztetné. Ez térdre kényszerítené az európai agráriumot és csődbe vinné a gazdákat.
Nagy István hangsúlyozta, hogy a biztonságos élelmiszer-ellátás nemcsak a termelők, hanem mindenki közös ügye, ezért elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai, így a magyar gazdákat is. Világossá tette, hogy meg kell őrizni a közös agrárpolitika forrásait, külön költségvetését és a kétpilléres szerkezetét.
Kijelentette azt is, hogy nemet mondanak az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodásra, és leszögezte: számukra mindig a magyar gazdák érdeke az első, amelyet következetesen meg is fognak védeni.
Végül hangsúlyozta, hogy az élelmezésbiztonságot és a mindennapi kenyeret nem lehet politikai játszmák részévé tenni, és felszólította Brüsszelt, hogy ezt végre értse meg.
Jelenleg is zajlik a gazdák tüntetése
Brüsszelben még mindig tüntetnek a gazdák a Mercosur-megállapodás miatt. A gazdaszervezetek szerint a megállapodás alacsony minőségű termékekkel árasztaná el az európai piacot.
Az uniós agrár-érdekképviselet szerint mintegy tízezer gazda érkezhet a 27 tagállamból, ami az elmúlt tíz év legnagyobb mezőgazdasági megmozdulásának számít.
Marine Le Pen közösségimédia-posztjában nyilvánított köszönetet Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti határozott kiállásáért – írta meg a Magyar Nemzet.