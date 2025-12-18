Külföld
Erőteljes dróntámadás volt az éjjel
Nem szűnnek a harcok
Csak a romok szaporodnak
Fotó: AFP/NurPhoto/Mykola Miakshykov
Ihor Taburec a Telegramon arról adott hírt, hogy a támadások célpontjai fontos infrastrukturális létesítmények voltak, de károk keletkeztek több lakóházban is. Az ukrán hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán Oroszország 82 drónt indított, ezek közül az ukrán erők 63-at lelőttek.
A dél-ukrajnai Mikolajiv megye kormányzója azt közölte, hogy az orosz erők abban a régióban is az energetikai infrastruktúrát támadták, több helyen átmeneti áramszünet lépett fel.