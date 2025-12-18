2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Erőteljes dróntámadás volt az éjjel

Nem szűnnek a harcok

MH/MTI
 2025. december 18. csütörtök. 11:27
Megosztás

Erőteljes dróntámadást hajtott végre szerda éjjel az orosz hadsereg a közép-ukrajnai Cserkaszi megyében, hat ember megsebesült, és Cserkaszi város egy részében elment az áram - közölte a helyi kormányzó csütörtökön.

Erőteljes dróntámadás volt az éjjel
Csak a romok szaporodnak
Fotó: AFP/NurPhoto/Mykola Miakshykov

Ihor Taburec a Telegramon arról adott hírt, hogy a támadások célpontjai fontos infrastrukturális létesítmények voltak, de károk keletkeztek több lakóházban is. Az ukrán hadsereg közlése szerint az éjszaka folyamán Oroszország 82 drónt indított, ezek közül az ukrán erők 63-at lelőttek.

A dél-ukrajnai Mikolajiv megye kormányzója azt közölte, hogy az orosz erők abban a régióban is az energetikai infrastruktúrát támadták, több helyen átmeneti áramszünet lépett fel.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink