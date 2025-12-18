Éhezésbe fordítaná a kontinenst az EU

Nagy István úgy fogalmazott, megszüntetnék a közös agrárpolitika önállóságát és betagoznák azt a nagy, egész költségvetésbe, ahol a többi, többek között a kohéziós forrással kellene versenyeznie. Jelezte, ez azt jelentené, hogy a településeknek dönteniük kell majd arról, hogy „a falufejlesztési kérdések vagy éppen egy agrár-élelmiszeripari beruházás kerül előtérbe”.

A tárcavezető közölte, ez csak az egyik oka mindannak, amiért a gazdák csütörtökön Brüsszelben tüntetnek. A demonstráción a 27 tagállam több mint 70 gazdaszervezetének képviselői vesznek részt azért, hogy kifejezzék egyöntetű akaratukat – mondta. A miniszter szerint Ukrajna elveszítette hagyományos piacait, az Európai Unió szolidaritása pedig oda vezetetett, hogy az ukránok már nincsenek rákényszerítve arra, hogy a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában értékesítsenek, mert Európában „jól fizető piacot találtak”. Hozzátette, ezzel feláldozzák az európai agráriumot, „amit nem lehet hagyni, ezért emeljük fel a hangunkat”.

Nagy István rámutatott, a gazdák érdekei mellett minden európai polgár érdekeit kell megvédeni a csütörtöki tüntetésen. Jelezte, ki kell állni a garantált az élelmiszerminőség mellett, mert Ukrajnában nincs termőföldtől az asztalig nyomon követés és semmilyen érvényben lévő európai szabályozás nem vonatkozik rájuk. Közölte, nem lehet hagyni, hogy ellenőrizetlen minőségű élelmiszereket fogyasszunk, emellett pedig az európai gazdák, köztük a magyar gazdák megélhetése veszélyben forog. „A magyar kormány is teljes mellszélességgel a gazdák oldalán áll” – jelentette ki az agárminiszter.

A tárcavezető úgy fogalmazott, mind a 27 tagállam kifejezte az egyetértését tavaly arról, hogy kétpilléres agrárpolitikára, különálló büdzsére és forrásnövelésre is szükség van. Jelezte, az élelmezés minőségbiztosítása miatt többet kell erre fordítani, mert stratégiai ágazat és látható a piac sérülékenysége. Nagy István a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témában nyilatkozva elmondta, Ukrajna támogatásának terve mellett azon is dolgozni kell, hogy ne szülessen meg az úgynevezett Mercosur-megállapodás. „Ez Ursula von der Leyennek az őrülete”, a bizottság elnökét el kell attól tántorítani, hogy azt aláírja – fogalmazott. A miniszter azt mondta, az elmúlt hetek háttértárgyalásai arról szóltak, hogy hogyan lehet ezt a veszélyes döntést elhalasztani vagy megakadályozni és „ami szomorú, hogy a Tisza Párt képviselői Brüsszelben nem emelik fel a hangjukat”. Kijelentette, a dél-amerikai államok egy részével tervezett megállapodás egész Európa agráriumát, jövőjét és a saját élelmezésének biztonságát veszélyezteti.