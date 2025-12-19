2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Börtönbüntetésre ítéltek egy német sofőrt

Saját magát filmezve okozott halálos balesetet

MH/MTI
 2025. december 19. péntek. 4:18
Megosztás

Hároméves börtönbüntetésre ítélték azt a jogosítvány nélkül vezető német férfit, aki menet közben a közösségi médiában filmezte magát, és emiatt halálos balesetet okozott egy autóúton – jelentette be a dél-németországi Bruchsal város bírósága csütörtökön.

Börtönbüntetésre ítéltek egy német sofőrt
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Michael Nguyen

A 23 éves férfi – akiről kiderült, hogy a baleset idején kokain hatása alatt állt – egy kanyarban vesztette el uralmát az autója felett, és a szembejövő sávba áttérve frontálisan összeütközött egy érkező járművel, miközben mobiltelefonjával a sebességmérőt és saját magát filmezte.

A szembejövő autót vezető 46 éves, háromgyermekes apa életét vesztette, a balesetet okozó férfi utasa pedig súlyosan megsérült a balesetben.

A bíróság halált okozó, illegális autóversenyzés elkövetésében találta bűnösnek a férfit, aki az ítélet indoklásához csatolt szakértői vélemény szerint a megengedett sebesség több mint kétszeresével, óránként legalább 154 kilométeres sebességgel hajtott. Egy járőrkocsi már a baleset bekövetkezése előtt észlelte a gyorshajtást és hogy igazoltassa, üldözőbe vette a szabálytalanul közlekedő autót, de az nem derült ki, hogy a fiatalember egyáltalán észrevette-e a rendőrautó megkülönböztető fényjelzését.

Az ügyben eljáró bíró a súlyosbító tényezők közül kiemelte, hogy a férfit már korábban is elítélték kábítószer-birtoklásért és jogosítvány nélküli vezetésért, de az ítélet mérlegelésekor figyelembe vették az elkövetőnek az utolsó szó jogán elmondott vallomását is, amelyben bocsánatot kért a baleset áldozatának hozzátartozóitól.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink