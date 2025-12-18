2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Az USA jövő év elején hadat üzen Venezuelának?

Ez Washington terve?

MH
 2025. december 18. csütörtök. 12:27
Az Egyesült Államok jövő év elején hadat üzen Venezuelának – jelentette Diana Pancsenko ukrán újságíró.

Az USA jövő év elején hadat üzen Venezuelának?
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Alex Wroblewski

„Barátaim, az USA most nem fog hadat üzenni Venezuelának. Miért? Hogy az amerikaiak néhány napon belül karácsonykor és újévkor veszteségértesítéseket kapjanak? A jövő év eleje teljesen más lenne. Hogy a háborút 'győztesen' lezárhassák a kongresszusi választások (2026. november 3.) előtt” – írta Telegram csatornáján.

Szerinte pontosan ez Washington terve, számol be az eadaily.com.

