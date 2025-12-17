Zelenszkij Hágában: A szankcióknak maradniuk kell a teljes felszabadulásig

Oroszországnak éreznie kell tettei következményeit, és felelősséget kell vállalnia mindaddig, amíg az utolsó ukrán állampolgárt és területet fel nem szabadítja – jelentette ki Volodimir Zelenszkij Hágában, egy diplomáciai konferencia megnyitóján.

Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna nemcsak a létért, hanem a biztonságos élethez való jogért küzd, ami közvetlenül érinti az európai biztonságot is. Figyelmeztette partnereit, hogy a kontinens „hosszú háborús történelme” miatt nem engedheti meg magának a könnyelműséget a konfliktus kezelésében.

Az elnök aláhúzta: az Európai Uniónak fenn kell tartania minden Oroszország elleni szankciót és korlátozást.

Az államfő szerint a nyomást addig kell fenntartani, amíg Ukrajna területe megszállás alatt áll, és amíg ukrán állampolgárok sínylődnek orosz fogságban, vagy elrabolt gyermekek várják a hazatérést. „Oroszországnak éreznie kell, hogy cselekedetei bűncselekmények” – fogalmazott.

Beszédében Zelenszkij kitért az Európa Tanácstól várt következő lépésekre is. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan megkezdi munkáját az Oroszország agressziója ügyében felállítandó különleges törvényszék. Mint mondta, erre nemcsak Ukrajnának van szüksége, hanem mindenkinek Európában, aki békére törekszik - írja a Jevropejszka Pravda.