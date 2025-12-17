2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Von der Leyen: Eljött Európa függetlenségének pillanata

Válasz Washingtonnak: vége a nosztalgiának

MH
 2025. december 17. szerda. 18:21
Megosztás

Irányadó beszédet tartott az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen: az Európai Bizottság elnöke reagált az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájára, amely gyakorlatilag a kontinens támogatásának leépítését vetíti előre.

Von der Leyen: Eljött Európa függetlenségének pillanata
Ursula von der Leyen: Az orosz háború kimenetele évtizedekre fogja meghatározni Európa biztonsági rendjét
Fotó: AFP/Jure Makovec

Von der Leyen szerint nem szabad megijedni attól, hogy mások „leírják” Európát, hanem ezt a kényszerű helyzetet a valódi függetlenség és az önellátás megteremtésére kell felhasználni.

A Bizottság elnöke elismerte a „tranzakcionális világrend” realitását: az USA globális GDP-részesedése – akárcsak Európáé – 14 százalékra csökkent, miközben Kínáé 20 százalékra nőtt. Washington stratégiai figyelmének áthelyezése szerinte nem az oka Európa nehézségeinek, hanem egy globális átrendeződés tünete. „A tegnapi béke eltűnt. Nincs időnk a nosztalgiára” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Európának innentől magára kell hagyatkoznia a védelemben - írja a KárpátHír.

Ukrajna finanszírozása és az orosz vagyon

A közelgő EU-csúcs legfontosabb tétje Ukrajna 2026–2027-es támogatása. A számítások szerint Kijevnek ebben az időszakban 137 milliárd euróra lesz szüksége, amiből Európának a kétharmadot, mintegy 90 milliárd eurót kell vállalnia. A finanszírozásra két utat javasolt az elnök:

Kárpátalja utazás

  • Vagy a befagyasztott orosz eszközök hozamaiból és tőkéjéből,
  • Vagy közös uniós hitelfelvételből fedezik az összeget.

Döntő lépésként értékelte a múlt heti megállapodást az orosz vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról. Ez biztosítja, hogy a pénzek mindaddig zárolva maradnak, amíg Oroszország nem fizet háborús jóvátételt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink