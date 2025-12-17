Von der Leyen: Eljött Európa függetlenségének pillanata

Irányadó beszédet tartott az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen: az Európai Bizottság elnöke reagált az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájára, amely gyakorlatilag a kontinens támogatásának leépítését vetíti előre.

Von der Leyen szerint nem szabad megijedni attól, hogy mások „leírják” Európát, hanem ezt a kényszerű helyzetet a valódi függetlenség és az önellátás megteremtésére kell felhasználni.

A Bizottság elnöke elismerte a „tranzakcionális világrend” realitását: az USA globális GDP-részesedése – akárcsak Európáé – 14 százalékra csökkent, miközben Kínáé 20 százalékra nőtt. Washington stratégiai figyelmének áthelyezése szerinte nem az oka Európa nehézségeinek, hanem egy globális átrendeződés tünete. „A tegnapi béke eltűnt. Nincs időnk a nosztalgiára” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Európának innentől magára kell hagyatkoznia a védelemben - írja a KárpátHír.

Ukrajna finanszírozása és az orosz vagyon

A közelgő EU-csúcs legfontosabb tétje Ukrajna 2026–2027-es támogatása. A számítások szerint Kijevnek ebben az időszakban 137 milliárd euróra lesz szüksége, amiből Európának a kétharmadot, mintegy 90 milliárd eurót kell vállalnia. A finanszírozásra két utat javasolt az elnök:

Vagy a befagyasztott orosz eszközök hozamaiból és tőkéjéből,

Vagy közös uniós hitelfelvételből fedezik az összeget.

Döntő lépésként értékelte a múlt heti megállapodást az orosz vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról. Ez biztosítja, hogy a pénzek mindaddig zárolva maradnak, amíg Oroszország nem fizet háborús jóvátételt.