Vádat emeltek az életben maradt elkövető ellen

Vádat emeltek szerdán egyebek mellett 15 rendbeli gyilkosság és terrorcselekmény elkövetése címén a sydney-i terrortámadás életben maradt elkövetője ellen, aki felébredt a kómából a kórházban – közölte a rendőrség.

Az emlékezés virágai borítják be a Bondi Beach-en történt terrortámadás helyszínét

A Bondi Beach-en vasárnap végrehajtott vérengzés egyik elkövetőjét, az 50 éves Sajid Akramot a rendőrök a helyszínen lelőtték. Társa, a 24 éves fia, Naveed Akram volt, aki megsebesült, és szerdán tért magához a kórházban.

A hanukai rendezvényen elkövetett vérengzés életben maradt elkövetője ellen összesen 59 bűncselekmény miatt emeltek vádat. Negyven rendbeli gyilkossági kísérlet, illetve egy robbanószerkezet elhelyezése is a vádpontok között van.

Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrkapitánya közölte: kihallgatják a férfit, amint az altatószerek hatása teljesen elmúlik. A férfit szigorú rendőri őrizet mellett tartják a kórházban, ahonnan majd az állapota javulása után várhatóan börtönbe kerül át.

Az antiszemita indíttatású támadásban tizenöt zsidó vallású emberrel végeztek és mintegy negyvenet megsebesítettek a lövöldözők a tengerpart melletti parkban. A rendőrség szerint tettüket az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája ihlette. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van.

Több száz gyászoló gyűlt össze szerdán Sydney-ben, ahol erős rendőri biztosítás mellett megkezdődtek a temetések. Elsőként a 41 éves Eli Schlangert, a Bondi Beach-i rendezvény szervezőjét, a helyi Chábád Lubavics zsinagóga segédrabbiját búcsúztatták el.

A terrortámadásnak még húsz sebesültjét ápolják kórházban, közülük öt ember állapota válságos.

Szerdán bejelentették, hogy a történtek miatt idén nem tartják meg a hagyományos, külföldről is sokakat vonzó szilveszteri ünnepségeket Bondi Beach-en, köztük egy elektronikus zenei fesztivál és családi rendezvényeket.