Trump üdvözölte Andrej Babis cseh kormányfőt újraválasztása alkalmából

„Együtt ismét nagyszerű sikereket fogunk elérni a védelem, az energetika és az illegális bevándorlás terén, éppen úgy, ahogy az első mandátumaink idején” – szögezte le Trump szerdán a Truth Social közösségi oldalon, hangsúlyozva, hogy Csehország újra megválasztott miniszterelnöke „tudja, hogyan köttetnek a nagy üzletek” és „nagyszerű dolgokat” vár tőle, példaként pedig az amerikai gyártmányú F-35 típusú vadászgépek ügyét említette.

Prága 2024-ben írt alá megállapodást 24, az amerikai Lockheed Martin cég által gyártott F-35-ös vadászgép beszerzéséről, az első gépek a tervek szerint 2031-ben érkeznek meg az országba.

Csehországban október elején tartottak parlamenti választásokat.

Trump és Babis 2017 és 2021 között egy időben volt kormányon saját hazájában.