2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump üdvözölte Andrej Babis cseh kormányfőt újraválasztása alkalmából

A két elnök 2017 és 2021 között egy időben volt kormányon saját hazájában

MH
 2025. december 17. szerda. 10:37
Megosztás

Üdvözölte Andrej Babis cseh kormányfő ismételt megválasztását Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve, hogy „nagyszerű dolgokat” vár a régi-új miniszterelnöktől.

Trump üdvözölte Andrej Babis cseh kormányfőt újraválasztása alkalmából
Andrej Babis, az újraválasztott miniszterelnök válaszolt a média munkatársainak
Fotó: Michal Cizek / AFP

„Együtt ismét nagyszerű sikereket fogunk elérni a védelem, az energetika és az illegális bevándorlás terén, éppen úgy, ahogy az első mandátumaink idején” – szögezte le Trump szerdán a Truth Social közösségi oldalon, hangsúlyozva, hogy Csehország újra megválasztott miniszterelnöke „tudja, hogyan köttetnek a nagy üzletek” és „nagyszerű dolgokat” vár tőle, példaként pedig az amerikai gyártmányú F-35 típusú vadászgépek ügyét említette.

Prága 2024-ben írt alá megállapodást 24, az amerikai Lockheed Martin cég által gyártott F-35-ös vadászgép beszerzéséről, az első gépek a tervek szerint 2031-ben érkeznek meg az országba.

Csehországban október elején tartottak parlamenti választásokat.

Trump és Babis 2017 és 2021 között egy időben volt kormányon saját hazájában.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink