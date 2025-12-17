Több mint 162 millió tonna rakományt szállított Ukrajna a fekete-tengeri folyosón keresztül

"Az ukrán tengeri folyosó állandó katonai fenyegetés körülményei között üzemel. Ugyanakkor működésének kezdete óta több mint 162 millió tonna rakomány haladt rajta keresztül, amiből 98 millió tonna gabona. A folyosón nagyjából hétezer hajó haladt át. Az ukrán gabona, étolaj, kukorica és árpa a világ 55 országába jutott el. Sokuk számára, különösen Észak-Afrikában ez az egyetlen költséghatékony módja a szállításnak" - mondta Kuleba, akit az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett.