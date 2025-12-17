2026. január 8., csütörtök

Külföld

Több mint 162 millió tonna rakományt szállított Ukrajna a fekete-tengeri folyosón keresztül

Ezt Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes közölte kedd este a Facebook-oldalán

MH/MTI
 2025. december 17. szerda. 7:02
"Az ukrán tengeri folyosó állandó katonai fenyegetés körülményei között üzemel. Ugyanakkor működésének kezdete óta több mint 162 millió tonna rakomány haladt rajta keresztül, amiből 98 millió tonna gabona. A folyosón nagyjából hétezer hajó haladt át. Az ukrán gabona, étolaj, kukorica és árpa a világ 55 országába jutott el. Sokuk számára, különösen Észak-Afrikában ez az egyetlen költséghatékony módja a szállításnak" - mondta Kuleba, akit az Interfax-Ukrajina hírügynökség idézett.

Olekszij Kuleba, az újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes
Fotó: Andreas SOLARO / AFP

Olekszij Kuleba hangsúlyozta, hogy a kikötőket, energetikai infrastruktúrát és vasúthálózatot ért csapások ellenére Ukrajna fenn tudja tartani tengeri exportját, illetve hozzájárulását a globális élelmezés-biztonsághoz.

Megjegyezte, hogy a kikötők és az energiaellátás, valamint a kikötői munkások biztonságának javítása mindennapos feladatként jelentkezik. Mint mondta, "az ukrán kikötők alkalmazkodnak az energiaellátásban jelentkező korlátozásokhoz és a kombinált támadásokhoz, hogy fenntarthassák a zavartalan exportot".

