Több cseh állampolgár halt meg az ukrajnai háborúban

Eddig négy cseh állampolgár halt meg az ukrajnai háborúban, további öt eltűnt, egy pedig fogságba esett – derült ki a cseh külügyminisztérium ismertetőjéből, a tárca szóvivője azonban szerdán azt mondta, az elesett és eltűnt cseh állampolgárok valódi száma feltehetően magasabb ennél.

Daniel Drake a CTK cseh hírügynökségnek adott interjújában kitért egy cseh önkéntesre is, aki tavaly ősszel eshetett el, kedden pedig családja elbúcsúztatta. Mint mondta, egyelőre nem világos, hogy az önkéntes rajta van-e a külügyminisztérium listáján, ezt vizsgálják.

A Cseh Rádió értesülése szerint a 27 éves David M. a cseh hadsereg kötelekében szolgált, amelyet elhagyott, két évig az ukrán egységek soraiban harcolt, és a zaporizzsjai fronton esett el.

A hivatalos számok mellett további hírek is érkeznek Ukrajnában elesett cseh önkéntesekről, akiknek a halálát azonban a külügyminisztérium nem erősítette meg. Novemberben a dél-csehországi Uherske Hradiste városában lévő iskola vezetősége arról adott hírt, hogy egy korábbi diákjuk is életét vesztette a háborúban, december elején pedig az orosz megszállás alatt álló kelet-ukrajnai Luhanszk bírósága 13 év börtönbüntetésre ítélt egy cseh-vietnami kettős állampolgárt, aki az orosz erők ellen harcolt.

Az ítélet miatt Prága határozott tiltakozását fejezete ki.