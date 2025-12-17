Szerbia nem vesz részt az EU Nyugat-Balkán-csúcstalálkozóján

Sok év után először nem megyek el, és a Szerb Köztársaságot sem fogja senki képviselni a csúcstalálkozón. Én döntöttem így, nem akarom, hogy a kormány bármilyen nyomásnak legyen kitéve - jelentette ki Aleksandar Vučić. Mint a Vajdaság Ma cikkéből kiderül, a szerb elnök emlékeztetett, az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozót António Costa, az Európai Tanács elnöke hívta össze.

Az elmúlt 24 órában a legtöbb európai vezetővel kapcsolatba léptem. Végtelenül hálás vagyok Ursula von der Leyennek és António Costának a Szerbia iránti tiszteletükért, valamint köszönetet mondok Emmanuel Macron elnöknek is - nyilatkozta Vučić.

Közben Miloš Vučević, a szerb elnök regionális ügyekért felelős tanácsadója arról beszélt, előnyös lenne, ha a Nyugat-Balkán egységesen csatlakozna az Európai Unióhoz.