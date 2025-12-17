Vlagyimir Putyin felszólalt az orosz védelmi minisztérium kibővített ülésén. Többek között beszélt a különleges hadművelet befejezésének kilátásairól és a béke elérése módjairól, valamint a hazai védelmi ipar fejlesztéséről.

A legfontosabb kijelentések:

A különleges katonai művelet sikereiről

Ha Kijev elutasítja a tárgyalásokat, Oroszország katonai úton fogja elérni a területek felszabadítását.

Az elmúlt év fontos szakasz volt a különleges hadművelet céljainak elérésében.

Az orosz hadsereg több mint 300 települést szabadított fel.

A csapatok felőrlik az ellenséget és tartalékait, beleértve a külföldi technikával felszerelt egységeket is.

A megszerzett pozíciók, az elmúlt hónapokban létrehozott hídfőállások és természetesen a harcokban szerzett egyedülálló taktikai és operatív tapasztalatok az ellenség mély védelmi vonalainak áttörésében lehetővé teszik a támadás ütemének fokozását a stratégiailag fontos irányokban”.

Az orosz fegyveres erők következetesen fogják megoldani a biztonsági pufferzóna kiterjesztésének feladatát.

Az állam mindent meg fog tenni a elesett katonák családjainak támogatására.

Az észak-koreai katonák hősi cselekedeteket hajtottak végre a Kurszki területen, részt vettek a nagyszabású aknamentesítési munkában.

Oroszország átadja külföldi partnereinek a különleges hadművelet során szerzett tapasztalatokat.

A védelmi ipar fejlődéséről

A orosz hadsereg képességei folyamatosan fejlődnek.

A védelmi ipar vállalatai egyre nagyobb mennyiségben gyártanak a hadsereg számára szükséges termékeket.

Az elmúlt években folyamatosan zajlanak a munkálatok az orosz fegyveres erők megerősítésére.

Oroszország folytatja a „Burevesztnyik” és a „Poszeidon” fejlesztését, amelyek még hosszú ideig egyedülállóak és páratlanok maradnak.

Az Oresnyik rakétakomplexumot az év végéig harci szolgálatba állítják.

A stratégiai nukleáris erők fejlesztése prioritás Oroszország számára, mivel ezek a visszatartó erő kulcsfontosságú elemei.

A geopolitikai helyzetről

A geopolitikai helyzet továbbra is feszült, egyes régiókban pedig kritikus.

Egyes európai vezetők elfelejtették felelősségüket, és személyes érdekeiket követik.

Az európai vezetők tudatosan fokozzák a hisztériát egy esetleges konfliktusról Oroszországgal:

Európában az emberek fejébe sulykolják a félelmet egy elkerülhetetlen összecsapástól Oroszországgal, mondván, hogy fel kell készülni egy nagy háborúra. <…> Már többször elmondtam, hogy ez hazugság, őrültség, egyszerűen őrültség”.

Oroszország mindig is arra törekedett, hogy diplomáciai megoldásokat találjon a bonyolult helyzetekben.

A NATO folyamatosan nagyszabású katonai segítséget nyújt Ukrajnának.

Moszkva üdvözli a Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjával való kapcsolatokban elért előrelépést.

Oroszország egyenlő jogú együttműködés kiépítését támogatja mind az Egyesült Államokkal, mind Európával.

Fontos a katonai-technikai együttműködés fejlesztése a szövetségesekkel és partnerekkel.

A védelmi miniszter jelentése

Andrej Belouszov védelmi miniszter pedig a fegyveres erők aktuális helyzetéről szóló jelentését mutatta be a legfőbb parancsnoknak:

A orosz hadsereg 2025-ben több mint 300 települést szabadított fel – ez több mint 6000 négyzetkilométer, ami egyharmadával meghaladja a tavalyi eredményeket.

A „Vosztok”, „Centr” és „Zapad” haderőcsoportok támadási üteme 1,5-2-szeresére nőtt.

Krasznij Liman felszabadítása megnyitja az utat Szlavjanszk blokádjához, amely az ukrán erők számára a legfontosabb logisztikai központ.

A orosz fegyveres erők által ellenőrzés alá vont Krasznoarmejszk az ukrán hadsereg és a nyugati irányítóik ellenállásának szimbóluma volt.

„Végül beigazolódott, ami a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt: az ukrán fegyveres erők védelmének összeomlása elkerülhetetlen. Végül a nyugati irányítók is világosan megértették ezt Kijevben."