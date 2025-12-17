2026. január 8., csütörtök

Putyin figyelmeztetett: Ha nincs egyezség, jön az erő

Kemény üzenet érkezett Moszkvából - Ukrajna nyomás alatt

MH/ MTI
 2025. december 17. szerda. 16:10
Ha Kijev elutasítja a rendezési tárgyalásokat, Oroszország el fogja foglalni a sajátjának tekintett területeket – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai moszkvai kibővített ülésén.

Putyin figyelmeztetett: Ha nincs egyezség, jön az erő
Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev, AFP/Genya Savilov

„Mi előnyben részesítettük ezt (tárgyalásos megoldást), és a konfliktus kiváltó okait diplomáciai úton szerettük volna kiküszöbölni. Ha azonban az ellenfél, a külföldi támogatói elutasítják a tárgyalásokat, Oroszország katonai úton fogja elérni történelmi területeinek felszabadítását” – mondta.

Putyin a prioritási kérdések között jelölte meg a biztonsági ütközőzóna létrehozását és kiterjesztését. Kilátásba helyezte, hogy orosz hadsereg következetesen meg fogja oldani ezt a feladatot.

